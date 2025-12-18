Las acciones de Micron se disparan en el premercado tras presentar unos resultados trimestrales muy por encima de lo esperado y tras haber dado una espectacular guía futura apoyada en la fuerte demanda de chips de memoria para inteligencia artificial, especialmente HBM para centros de datos. El mercado interpreta que Micron ya es uno de los grandes ganadores del nuevo ciclo de inversión en IA, con precios al alza, oferta muy ajustada y una visibilidad de crecimiento poco habitual en un negocio históricamente cíclico. ¿Cuáles son las claves detrás del repunte bursátil?

Micron presenta resultados de récord

En su primer trimestre fiscal de 2026, Micron ha registrado unos ingresos de alrededor de 13.600 millones de dólares, muy por encima de las previsiones del mercado, con un crecimiento cercano al 50–60% interanual gracias al tirón de memoria para IA y centros de datos. El beneficio ajustado por acción también ha batido claramente el consenso, situándose en torno a 4,8 dólares, frente a estimaciones en el entorno de 3,9 dólares, lo que refleja una fuerte expansión de márgenes apoyada en precios más altos y mejor mix de producto.

Este salto en beneficios llega tras varios trimestres de recuperación del ciclo de memoria, en los que el sector ha drenado inventarios y ha mantenido disciplina de capex, permitiendo que la mejora de precios se traslade casi directamente a márgenes. El resultado es un punto de inflexión claro: Micron pasa de una fase de normalización a una de crecimiento acelerado, impulsado por la nueva demanda estructural de IA más que por un rebote cíclico clásico del PC o el móvil.

Las proyecciones de Micron disparan sus acciones

A pesar de los buenos resultados, el verdadero catalizador de la fuerte subida en bolsa que han experimentando las acciones de Micron ha sido la guía para el trimestre en curso, con la compañía proyectando ingresos en torno a 18.700 millones de dólares, frente a un consenso cercano a los 14.200 millones, lo que supone batir expectativas en casi un 30%. En beneficio ajustado, la compañía apunta a unos 8,4 dólares por acción, prácticamente el doble de lo que esperaba el mercado, enviando un mensaje muy contundente sobre la fortaleza de la demanda y el poder de fijación de precios.

Tras el anuncio, las acciones de Micron han llegado a subir de forma notable en after-hours y primeras horas de cotización regular, con repuntes que distintos medios sitúan entre el 5% y el 15%, llevando al valor a zona de máximos históricos y a una revalorización acumulada muy superior a la del propio índice de semiconductores en el año. Varias casas de análisis han elevando sus precios objetivo, reforzando la narrativa de que la compañía entra en una fase de “superciclo de beneficios” ligado a la IA.

El motor central de esta sorpresa positiva es la demanda de memoria de alto ancho de banda (HBM) para aceleradores de IA y servidores de nueva generación, donde Micron está ganando peso como proveedor clave. La compañía estima ahora que el mercado total de HBM alcanzará los 100.000 millones de dólares en 2028, adelantando en dos años su anterior previsión y subrayando que la brecha entre oferta y demanda en DRAM (incluida HBM) es “la mayor que han visto nunca”.

Los grandes hyperscalers y proveedores de nube están firmando contratos multianuales con Micron para asegurarse suministro, lo que reduce la visibilidad de riesgo cíclico y permite a la compañía priorizar producción hacia los productos de mayor margen, como la HBM y la DRAM para servidores de IA. Además, la empresa está reorientando su portfolio, reduciendo exposición a segmentos de consumo de menor valor y centrando su capacidad en soluciones de memoria para IA y centros de datos, reforzando aún más el perfil de rentabilidad.

¿Cuánto va a invertir Micron?

Para capturar esta ola de demanda, Micron ha anunciado un aumento de su inversión en capital (capex) para 2026 hasta unos 20.000 millones de dólares, frente a una previsión previa de 18.000 millones, con foco en ampliar capacidad de HBM y nodos avanzados de DRAM. Esta aceleración de capex se acompaña de un mensaje de disciplina: la compañía espera que, incluso con más inversión, la oferta siga muy ajustada en 2026 tanto en HBM como en DRAM tradicional, lo que respalda precios elevados y márgenes sólidos.

El contexto sectorial también juega a favor: tras años de sobrecapacidad y ajustes, los fabricantes de memoria han aprendido a evitar expansiones agresivas que destruyen el ciclo, y la irrupción de la IA está creando una demanda incremental que no depende de viejos drivers como el PC o el smartphone. En este nuevo escenario, la memoria deja de ser solo un negocio ultracíclico para convertirse, al menos durante los próximos años, en un pilar crítico de la infraestructura de IA, y Micron aparece hoy como uno de los grandes beneficiarios, lo que explica la reacción tan positiva de la bolsa.

Las acciones de Micron suben un 12,7% en las operaciones previas a la apertura del mercado. En el acumulado del año, las acciones de Micron firman un espectacular avance de más del 126%.

