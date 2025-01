Las acciones de Netflix suben un 1,5%

Netflix (Netflix Inc.) es la primera gran empresa tecnológica estadounidense que reportará sus beneficios durante esta temporada de resultados, tras la sesión de hoy en Wall Street. Los inversores y analistas están muy atentos a los resultados, centrándose en métricas financieras clave, crecimiento de suscriptores e iniciativas estratégicas que podrían influir en la trayectoria de la empresa en la industria del streaming. El mercado de opciones sugiere incluso un cambio del 7.5% en el precio de las acciones después del informe, ya que los inversores apuestan por casi duplicar los beneficios en términos interanuales. El precio de las acciones de Netflix ha aumentado casi un 80% en el último año. Expectativas de Wall Street Ingresos: Los analistas pronostican ingresos del cuarto trimestre de aproximadamente $10,100 millones, lo que representa un incremento del 14.9% respecto a los $8,830 millones del mismo trimestre del año anterior.

Beneficio por acción (BPA): La estimación consensuada para el BPA es de $4.20, lo que indica un crecimiento significativo del 99.1% interanual frente a los $2.11 del cuarto trimestre de 2023. Netflix se espera que haya concluido el cuarto trimestre con aproximadamente 290.9 millones de suscriptores globales, más del 10% respecto a los 260.3 millones del año anterior. Este informe de beneficios será el último en incluir cifras trimestrales de suscriptores, ya que la empresa centrará su atención en las métricas financieras de desempeño. Netflix tiene como objetivo duplicar sus ingresos por publicidad en 2025, dependiendo del crecimiento de las membresías con niveles de anuncios. El informe del cuarto trimestre mostrará si este escenario es realmente posible. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La introducción de deportes en vivo, incluidos juegos de la NFL y el evento de boxeo "Tyson vs. Paul", probablemente atrajo nuevos suscriptores e incrementó el compromiso de los usuarios.

El lanzamiento de la segunda temporada de "El Juego del Calamar" y otras series originales probablemente contribuyó al crecimiento y la retención de suscriptores durante el trimestre.

El nivel de suscripción con publicidad de Netflix sigue siendo un punto focal para la diversificación de ingresos. La empresa busca duplicar sus ingresos publicitarios en 2025, dependiendo del crecimiento de las membresías con anuncios.

Además, se anticipa un posible aumento en los precios de las suscripciones, aunque los analistas creen que estos ajustes serán manejables sin impactar significativamente el crecimiento de suscriptores.

Se espera que el número de suscriptores globales de Netflix muestre un aumento, con pronósticos que oscilan entre 3 y 5 millones de nuevos suscriptores netos durante el trimestre. Regiones como Asia-Pacífico y América Latina probablemente lideren este crecimiento frente a una desaceleración relativa en América del Norte y Europa. Netflix (D1) Fuente: xStation 5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.