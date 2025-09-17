Las acciones de Nvidia acusan el veto de China a sus chips

Las acciones de Nvidia bajan más de un 2% después de anunciarse que el organismo de control de Internet de China ha ordenado a empresas como Alibaba y ByteDance que cancelen todos los pedidos pendientes de envío del chip RTX Pro 6000D de Nvidia.

China veta la venta de chips de Nvidia

El chip de la serie RTX6000 no se considera uno de los productos estrella de Nvidia, sino más bien una tarjeta de gama alta que se ha diseñado específicamente para el mercado chino. Estados Unidos prohibió hace tiempo la venta de los chips más destacados de Nvidia en China por temor a que pudieran impulsar las ambiciones geopolíticas y militares del país.

Sin embargo, parece que los reguladores chinos han llegado a la conclusión de que los chips nacionales habían alcanzado un rendimiento comparable o incluso superior al de los modelos de Nvidia utilizados en China. Beijing está presionando a las empresas tecnológicas chinas para que impulsen la industria de semiconductores del país y rompan su dependencia de Nvidia para poder competir en una carrera de inteligencia artificial contra Estados Unidos.

Estos rumores han disparado las acciones locales. Empresas como Alibaba y Baidu, deseosas de reducir su dependencia de chips extranjeros, están desarrollando sus propias alternativas nacionales. Alibaba, cuyas acciones suben cerca de un 3%, ha conseguido un cliente de alto perfil en el segundo operador de telefonía móvil más grande de China para sus chips de inteligencia artificial, lo que sugiere que las incipientes iniciativas del líder tecnológico chino en el sector de los semiconductores están cobrando impulso en su mercado local. Baidú, por su parte, está subiendo más del 7%.

La prohibición, anunciada poco después de que se diese a conocer que China investigaría a Nvidia por monopolio, marcaría una escalada en la campaña de Pekín contra el uso de los aceleradores de Nvidia, esenciales para el desarrollo de la IA. Seguiría las instrucciones emitidas durante el verano para instar a las empresas a evitar el uso del H20, el chip de gama baja que la administración Trump decidió este año permitir que Nvidia enviara a China.

El director ejecutivo de Nvidia, Jen-Hsun Huang, ha afirmado, en una rueda de prensa en Londres, que aunque está decepcionado con lo que ve, ambos países tienen agendas más amplias que resolver. Estas prohibiciones y el papel de las empresas relacionadas a la IA es probable que sigan siendo una moneda de cambio en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Huang es uno de los varios líderes tecnológicos que acompañan al presidente Donald Trump en su visita de estado al Reino Unido, durante la cual se van a anunciar grandes planes para gastar decenas de miles de millones de dólares en infraestructura tecnológica.

Los ataque de China sobre las empresas americanas está siendo una constante este año. China ya dictaminó que Nvidia violó las leyes antimonopolio con la adquisición de Mellanox Technologies por 7 mil millones de dólares en 2020, lo que incrementó la presión sobre las empresas estadounidenses. Recientemente, Pekín también anunció el inicio de una investigación antidumping contra un tipo de semiconductor fabricado por empresas estadounidenses como Texas Instruments.

A pesar del descenso registrado en la jornada de hoy, las acciones de Nvidia cotizan en positivo en el acumulado del año, con una subida de más del 23%.