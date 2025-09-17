El Ibex 35 cierra la sesión sin grandes movimientos

Los mercados europeos no presentan grandes movimientos en la jornada de hoy que tiene el foco puesto en las declaraciones de esta tarde por parte de Jerome Powell. También han destacado los resultados macroeconómicos, los datos de inflación de la eurozona y las noticias de materias primas.

Movimientos en el Ibex 35

El Ibex 35 consolida niveles por encima de los 15.100 puntos en una jornada de baja volatilidad y sin grandes referencias macroeconómicas. Dentro del índice, Indra acaparó la atención después de que Berenberg revisara al alza sus valoraciones, estimando un potencial de revalorización cercano al 20%. Más allá de estas previsiones, el mercado parece estar incorporando en el precio el giro estratégico de la compañía, que ya destina más del 75% de sus inversiones al área Aeroespacial y de Defensa, un sector reforzado por los recientes incidentes con drones rusos en Polonia.

Inditex, por su parte, prolonga la inercia alcista tras la publicación de resultados y se mantiene como uno de los valores de referencia del selectivo.

En el lado opuesto, Solaria vuelve a liderar los descensos del índice en un entorno de elevada volatilidad, condicionado por la fuerte presencia de posiciones bajistas y la pugna constante entre alcistas y vendedores en corto. El sector financiero también centró la atención, con BBVA y Sabadell en el foco. En este último, las caídas más acusadas redujeron la prima de la OPA hasta el -5,5%, lo que refleja la presión sobre el valor y las dudas sobre el éxito de la operación. Aun así, una mejora en la oferta o un ajuste en la prima podría cambiar las perspectivas en próximas sesiones.

Otros mercados

En Europa, los datos de inflación marcaron la sesión. En Reino Unido las cifras cumplieron expectativas, mientras que en la eurozona se produjo un retroceso de una décima, reforzando la idea de una moderación progresiva de las tensiones inflacionistas. Los principales índices apenas se movieron, manteniéndose cerca de sus niveles clave, aunque destacaron las caídas del 0,5% en el CAC francés y del 1,4% en la bolsa italiana.

En Wall Street predominó la cautela a la espera de la intervención de Jerome Powell. El mercado descuenta ya un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés, por lo que el foco está en el tono de su mensaje y en las previsiones de la Fed. En el plano corporativo, Nvidia retrocedió más de un 2% después de que la Administración del Ciberespacio de China ordenara detener pedidos y pruebas de algunos de sus productos, una medida que busca impulsar la industria local de semiconductores y reducir la dependencia de la tecnología estadounidense.

En materias primas, el oro retrocede un 0,2% pero se mantiene cerca de máximos recientes. El petróleo cede un 0,3%, lastrado por los ataques de Ucrania a infraestructuras rusas pese a la fuerte caída de inventarios en EE. UU. Finalmente, el dólar continúa debilitándose ante las expectativas de recortes de tipos, las críticas de Trump a la independencia de la Fed y la publicación de datos económicos más débiles de lo previsto.

