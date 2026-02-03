Las acciones de Paypal se desploman un 18% después de presentar unos resultados que no han gustado al mercado y que han provocado un cambio de CEO. La compañía sigue cayendo en bolsa y no recupera la confianza de los inversores. Menos aún, con las previsiones para 2026.

Cifras clave de los resultados de Paypal del cuarto trimestre de 2025

Ingresos: 8.676 millones de dólares, +4% interanual y -1,25% frente a expectativas

EBIT: 1.550 millones de dólares, +5% interanual y -2,6% frente a expectativas

Beneficio por acción ajustado: 1,23$, +3% interanual y -4% frente a expectativas

El mercado castiga a las acciones de Paypal

Las acciones de Paypal se desploman después de que sus resultados no hayan gustado nada al mercado. Se ha quedado por debajo de las expectativas del consenso de analistas en todas las variables clave, a pesar de anotarse un suave crecimiento. La generación de caja sigue siendo positiva y el volumen de pago se incrementó en un 9% interanual y 6% interanual a tipo de cambio constante, pero no está siendo suficiente frente a un aumento de la competencia en el segmento de pagos. Además, a esto hay que añadir que el guidance para 2026 no ha sido positivo, esperando una caída de dígito simple bajo de su beneficio por acción, lo que se ha quedado también por debajo de lo que esperaba el consenso.

Cambio de CEO para Paypal

A esta noticia se le tiene que sumar que la compañía ha anunciado un cambio de liderazgo y ahora su CEO será Enrique Lores, que viene de ser CEO de HP Inc. Aunque este cambio era algo esperado por el mercado, ha llegado antes de tiempo, lo que puede generar algo de incertidumbre. En cualquier caso, las cifras de Paypal y sobre todo sus expectativas requieren de un cambio de visión.

Las acciones de Paypal caen un 25% en este 2026, pero el castigo viene desde hace años.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Paypal?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Paypal para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.