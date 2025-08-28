Las acciones de Pernod Ricard se disparan un 5%📈

Las acciones de Pernod Ricard (RI.FR) se disparan. El gigante europeo de la industria del alcohol ha informado de una disminución del 3% en las ventas orgánicas para el año fiscal que finaliza en junio de 2025, lo cual fue ligeramente mejor que el pronóstico de una disminución del 3,2%.

Los resultados de Pernord Ricard sorprenden

El beneficio operativo de las actividades regulares de Pernod Ricard disminuyó un 0,8%, mientras que el mercado esperaba una disminución del 3%. Los beneficios por acción de las actividades recurrentes se situaron en 7,26 €, superando el consenso en un 3,9 euros, mientras que los resultados regionales fueron mixtos: el crecimiento en India impulsó las ventas en Asia, pero China debilitó los resultados debido a la débil demanda y una investigación antidumping

Estados Unidos experimentó una disminución del 6% en las ventas para todo el año, y Pernod Ricard espera nuevos ajustes de inventario de los distribuidores en 2026. La dirección advirtió que el primer trimestre del año fiscal 2026 verá una disminución de las ventas, pero espera una mejora en el segundo semestre del año. Los analistas apuntan a una presión sobre los márgenes y una perspectiva moderada para 2026, aunque a medio plazo, la compañía confirma sus ambiciosos objetivos de crecimiento orgánico de las ventas del 3-6% anual para el período 2027-2029. Pernod Ricard también está implementando un plan de ahorro de 1.000 millones de euros para el período 2026-2029 con el fin de impulsar la expansión de los márgenes y mejorar la eficiencia.

Cotización de las acciones de Pernod Ricard

Los gráficos de la compañía presentan un aspecto interesante en la sesión de hoy. Las acciones de Pernod Ricard están superando la EMA de 50 semanas (curva azul) por primera vez desde agosto de 2023. Además, al observar el indicador RSI de 14 semanas, vemos que el impulso alcista cobra fuerza. En el intervalo W1, el punto de soporte más importante sigue siendo la EMA de 50 semanas, y en el intervalo D1, es la EMA de 200 días, que también se está rompiendo claramente hoy.

Las acciones de Pernod Ricard suben un 5% en bolsa en estos momentos.

Fuente : Plataforma de XTB