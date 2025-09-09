¿Por qué caen un 4% las acciones de PharmaMar?

Las acciones de PharmaMar (PHM.ES) están cayendo un 4% en la jornada de hoy y la cotización de la compañía pierde fuerza. Tras las increíbles alzas del año pasado y un buen inicio de año, parece que los inversores están recogiendo parte de los beneficios acumulados.
Dudas en las acciones de PharmaMar
Las acciones de PharmaMar doblaron su precio en 2024 gracias a que los ensayos clínicos de su fármaco contra el cáncer de pulmón, el Zepzelca, habían conseguido unos prometedores resultados en los ensayos clínicos. De hecho, este medicamento ya ha recibido la aprobación en diferentes mercados y en este 2025 continúa haciéndolo.
Sin embargo, los inversores piden más y las expectativas para la compañía eran altas. Esto ha provocado que aunque en el inicio de 2025 las acciones de PharmaMar subieran más de un 20%, acumule una caída del 17% desde sus máximos anuales. Actualmente los inversores están poniendo el foco en la combinación de Zepzelca con otro fármaco y en su aprobación por parte de la FDA de Estados Unidos, que tiene como fecha límite el 7 de octubre.
En cualquier caso, PharmaMar está cotizando a más de 30 veces beneficios y parece que el mercado no espera grandes noticias sobre la revisión de la FDA, lo que provoca volatilidad en sus acciones en el corto plazo. Tal y como ocurre con otras farmacéuticas, son acciones volátiles que dependen del éxito de sus medicamentos. Si estos son aprobados pueden tener fuertes subidas, pero también se enfrentan a caídas si no reciben las aprobaciones necesarias para su comercialización.
Las acciones de PharmaMar suben un 4% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Pharma Mar?
¿Cómo comprar acciones de Pharma Mar?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Pharma Mar para invertir en la compañía.
