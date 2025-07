Las acciones de Puig (PUIG.ES) caen más de un 2,20% y son las más bajistas de la sesión de hoy, a pesar de que su CEO haya dejado caer en una entrevista la posibilidad de recompras de acciones. La semana pasada presentó informe de ventas, pero parece que ese impulso se ha deshinchado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Recompra de acciones para Puig? En una entrevista para Bloomberg ayer, Marc Puig, el CEO de Puig, afirmó que existía la posibilidad de que la compañía recomprara acciones. Según dijo, esta opción se barajaría si el mercado no reconoce el valor que los accionistas otorgan a la compañía, aunque también apuntó a que no se trata de algo que esté sobre la mesa en el corto plazo. Recordemos que el miércoles pasado la compañía reportó su informe de ventas, con una caída del crecimiento de su segmento de fragancias pero con las otras dos sorprendiendo gratamente. Esto sirvió para darle un impulso a sus acciones, pero a día de hoy parece que ya se ha evaporado. En cualquier caso, los inversores siguen atentos a esos resultados trimestrales, pero ahora con la vista puesta en septiembre. Será ahí cuando conozcamos márgenes y cifras de beneficios. La recompra de acciones aún queda lejos, pero si Marc Puig no lo dijo para contentar al mercado, no sería extraño que los accionistas empezaran a reclamar algún tipo de movimiento por parte de la directiva para destapar valor. Las acciones de Puig caen un 12% en este 2025. Recuerda que Puig es una de las empresas que forman parte de nuestra Selección de Ideas para invertir en bolsa. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

