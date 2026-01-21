Las acciones de Puig suben hoy alrededor de un 2% y se encuentran de nuevo en la parte alta de la tabla del selectivo español. En esta ocasión, de nuevo tenemos a dos casas de análisis valorando a la compañía a la espera de sus resultados, que serán publicados en febrero. ¿Qué está esperando el mercado?

Las acciones de Puig repuntan

Tanto Jefferies como JP Morgan han lanzado informes sobre Puig en los últimos días. En el caso de Jefferies, elevó su precio objetivo hasta los 21€ frente a los 20,6€ anteriores. Mientras, JP Morgan ha elevado su precio objetivo para las acciones de Puig desde los 14€ hasta los 15€ por título. En concreto, lo que cambia la tesis de ambas casas es el crecimiento esperado para el segmento de fragancias. Pero ¿cómo está ese segmento?

La realidad es que el segmento está experimentando una ralentización y en el caso de Puig el crecimiento del tercer trimestre del 2025 se quedó en el 2,8% a tipo de cambio constante. Sin embargo, esto parece que se debe en parte a una debilidad de las marcas de Puig, ya que L'Oréal indicaba en sus resultados que la línea de fragancias continuaba con un gran desempeño. Por tanto, esta debilidad podría recuperarse a medida que el gasto en lujo se empieza a recuperar.

Las acciones de Puig suben un 7% en este 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

