Las acciones de Puig se están desplomando más de un 6% en estos momentos y es la más bajista de la sesión del selectivo español. El principal motivo es que JPMorgan, que es uno de los bancos que ayudó a su salida a bolsa, ha recortado su valoración un 50% de golpe y ha rebajado su recomendación hasta infraponderar. ¿Tiene sentido? Recordad que Puig es una de las compañías de nuestra Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB
JPMorgan da un golpe a las acciones de Puig
El desplome de las acciones de Puig se debe al fuerte recorte de JPMorgan, que es una voz con autoridad y que ayudó a la salida a bolsa de la compañía. En concreto, JPMorgan afirma que ven una desaceleración en el mercado global de fragancias, algo que también afectará a L'Oréal, pero que ha sufrido un leve recorte de precio objetivo, a diferencia de Puig. El banco de inversión le daba un precio objetivo a Puig de 25 euros, mientras que ahora lo ha establecido en 12,5 euros, lo que implica que para ellos el valor está sobrevalorado y le han dado una recomendación de "infraponderar". El castigo según ellos será mayor para Puig por su exposición al segmento premium. Sin embargo, nosotros pensamos que el valor de Puig no se ha desplomado un 50% en tan solo un año.
¿Tiene sentido el recorte de precio objetivo para las acciones de Puig?
Si bien es cierto que Puig sufrió una desaceleración en su segmento de fragancias en los últimos resultados, con un crecimiento del 6,5%, si quitamos la divisa el crecimiento fue del 8,5%. Aunque supone una clara ralentización frente al crecimiento del 13,6% reportado en 2024, la compañía todavía sigue ubicándose entre las mejores del sector. En nuestro análisis seguimos estimando un menor crecimiento, tal y como apunta también JPMorgan, y que se va a ubicar en el 7,6% interanual en el segmento de fragancias en los próximos 5 años. Con esto, pensamos que el crecimiento de los ingresos totales de Puig pueden seguir en un ritmo del 6,9% interanual. Con todo ello, este crecimiento es más bajo que el que venía reportando, pero seguimos asignando un precio objetivo de 22,2 euros por acción. No vemos motivos para que el mercado de fragancias sufra un desplome de sus ingresos, aunque pueda experimentar algo de ralentización.
Las acciones de Puig han caído un 26,5% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Puig?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Puig para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
