Las acciones de Redeia se hunden: ¿qué hay detrás?

Las acciones de Redeia (RED.ES) caen un 2,9% en la sesión de hoy. No hay anuncios negativos, sino que el motivo real, tal y como también sucede hoy con Iberdrola y Repsol, es el descuento de su dividendo, que se repartirá el próximo martes. Source: Redeia Las acciones de Redeia caen tras descontar dividendo Hoy es la fecha ex-dividend del dividendo de Redeia, que se entregará a sus accionistas el próximo 8 julio. Este dividendo, con cargo al ejercicio de 2024, otorgará 0,6 euros brutos por título a los accionistas de la firma, lo que se traduce en una rentabilidad del 3,2%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Redeia están descontando ya este dividendo, por lo que los inversores que compren hoy acciones de la firma ya no podrán percibir esta retribución. Las caídas que sufre la cotizada son ligeramente menores a la rentabilidad por dividendo, por lo que, si no estuvieran descontándolo, sus acciones cotizarían en verde dentro del Ibex 35. En este sentido, ayer mismo se conoció que el banco Goldman Sachs ha aflorado una participación del 3,4% en la compañía, con una participación en acciones de forma indirecta del 2,121% y una participación de 1,283% en instrumentos financieros, algo que no sucedía desde principios de 2008. En esos primeros seis meses de 2025, las acciones de Redeia suben un 8% hasta los 17,75 euros, pese a la polémica que rodea el Gran Apagón que sufrió España a finales del pasado mes de abril. Gráfica de Redeia en velas de 30 minutos

Fuente : Plataforma de XTB

