Las acciones de Redeia (RED.ES), también conocida como Red Eléctrica, se desploman en la sesión de hoy más de un 4% ante el aumento del tono entre el gobierno de España y las operadoras privadas de energía tras el gran apagón del lunes. ¿Qué está ocurriendo? El gran apagón tiene consecuencias para Red Eléctrica Aunque todavía se desconoce lo que causó esa desaparición de 15GW en apenas 5 segundos, todo indica a que el gran apagón se produjo por una vulnerabilidad del sistema eléctrico español. Es decir, lo que no se conoce es qué la causa de primera instancia, pero todo apunta a que este apagón pudo ser posible por la manera en la que nuestro sistema eléctrico está diseñado. En concreto, en el momento del apagón la mayoría de la energía provenía de fuentes de energía renovable. Esto a priori no parece malo, pero la realidad es que la intermitencia de las renovables y la imposibilidad para regular a nuestro antojo su producción, hace necesario el uso de otras fuentes de energía. La clave está en que la producción y la demanda de energía tienen que estar igualadas para que todo funcione correctamente. Si las energías renovables son intermitentes y no se pueden controlar a nuestro antojo ¿qué necesitamos? otras fuentes de energía que compensen estas deficiencias. En este caso hablamos del ciclo combinado, facil de controlar, y la energía nuclear, que si bien tampoco se puede modificar su producción anuestro antojo es muy estable. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ante la apuesta de España por las renovables y el ataque frontal contra la energía nuclear, nuestro sistema es más frágil a este tipo de sucesos. De hecho, esto es algo reconocido por Red Eléctrica en us informe anual del 2024. ¿Por qué caen las acciones de Redeia? Ante esto, la posibilidad de que los operadores privados reclamen una compensación a Redeia se incrementa. De hecho, es un escenario más probable después de que las diferentes partes implicadas hayan comenzado a pedirse explicaciones a unos y a otros, por lo que las consecuencias del gran apagón todavía dan para largo. Esto puede venir en forma de indemnizaciones, o bien en un cambio de rumbo de la política energética que podría tener un impacto en las inversiones ya realizadas. Todo esto además teniendo en cuenta que el 20% de Redeia lo posee la SEPI (el estado español), además de que la política energética se marca desde el gobierno de España.

