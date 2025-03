Las acciones de Robinhood caen tras un acuerdo regulatorio

Las acciones de Robinhood Markets (HOOD.US) caen un 12% después de que la compañía llegara a un acuerdo regulatorio significativo con FINRA. Dos subsidiarias de Robinhood pagarán aproximadamente 30$ millones (26$ millones en multas más 3,75$ millones en restitución a clientes) para resolver múltiples violaciones de cumplimiento. El acuerdo aborda varias fallas regulatorias, incluidos protocolos deficientes contra el lavado de dinero, divulgaciones engañosas sobre las prácticas de ejecución de órdenes y una supervisión inadecuada de la tecnología de compensación que contribuyeron a las interrupciones del servicio durante el pico de volatilidad de enero de 2021. Otras citaciones incluyen la supervisión inadecuada del contenido promocional de personas influyentes en las redes sociales y deficiencias en los informes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este obstáculo regulatorio ha revertido el reciente impulso positivo de las acciones de Robinhood, que habían tenido un avance de un 19% en lo que va de año antes de este desarrollo. Si bien el acuerdo resuelve problemas heredados que se remontan a más de una década, los inversores parecen preocupados por los posibles impactos en la reputación de Robinhood y los costos de cumplimiento normativo en el futuro. Cotización de las acciones de Robinhood Markets Las acciones se cotizan actualmente por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días a 40,72 dólares. Fuente: xStation

