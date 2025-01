🚀Las acciones de Rocket Lab suben por las promesas de Trump

Las acciones de Rocket Lab (RKLB.US) est谩n subiendo hoy m谩s del 25% despu茅s de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera enviar astronautas a Marte. 聽 Las acciones de Rocket Lab vuelan聽 Rocket Lab es una empresa espacial que brinda servicios de lanzamiento, servicios de dise帽o de naves espaciales, componentes de naves espaciales, fabricaci贸n de naves espaciales y otras soluciones de gesti贸n de naves espaciales y en 贸rbita. La empresa opera a nivel mundial, con instalaciones principalmente en Estados Unidos y Nueva Zelanda, y presta servicios a clientes comerciales y gubernamentales. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Durante el a帽o pasado, las acciones de Rocket Lab tuvieron un comportamiento excepcional con una subida del 393%, respaldada por un s贸lido crecimiento de los ingresos, algo que tambi茅n ha generado que empresas como Citi hayan subido hoy su precio objetivo. La empresa logr贸 ventas por un importe de 105 millones de d贸lares en el tercer trimestre de 2024, creciendo un 55% interanual.聽 La cartera de pedidos, que es un indicador vital que ayuda a predecir el potencial de crecimiento futuro de Rocket Lab, suma unos impresionantes 1.050 millones de d贸lares al 30 de septiembre de 2024. Se espera que aproximadamente la mitad de la cartera de pedidos se realice en los pr贸ximos 12 meses. Una cartera de pedidos tan s贸lida proporciona una idea de los ingresos futuros y destaca la creciente demanda de los servicios de Rocket Lab. Rocket Lab aspira a mejorar significativamente su oferta, algo que se puede apreciar en el agresivo aumento del gasto en I+D. La estrategia de crecimiento se basa en gran medida en la innovaci贸n, ya que ayuda a ampliar sus capacidades de lanzamiento, mejorar su oferta de sistemas espaciales y buscar asociaciones y contratos estrat茅gicos. 聽 La econom铆a espacial seguir谩 creciendo Tambi茅n se espera que los vientos de cola de la industria sean fuertes. Seg煤n McKinsey , la econom铆a espacial mundial tendr谩 un valor de 1,8 billones de d贸lares en 2035. Esto significa que el tama帽o de la industria est谩 a punto de triplicarse en comparaci贸n con 2023. Existen tambi茅n varias razones clave por las que es probable que Estados Unidos impulse las inversiones en la industria espacial durante el nuevo mandato presidencial de Donald Trump. Durante su primer mandato presidencial, se lanz贸 el programa Artemis de la NASA para enviar astronautas de regreso a la Luna. Adem谩s, fue quien firm贸 una orden para restablecer el Consejo Nacional del Espacio en 2017. Los expertos dicen que la feroz carrera con China durante el nuevo mandato presidencial de Donald Trump muy probablemente se extender谩 al 谩mbito espacial.

聽

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.