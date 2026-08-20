Las acciones de Rovi se disparan tras el éxito de Moderna

Las acciones de Rovi suben hoy hasta los 60,80 euros por título, un avance del 1,84% respecto al cierre anterior de 59,70 euros que sitúa a la compañía entre las mejores del día en el Ibex 35. El impulso está directamente relacionado con el histórico anuncio de resultados de fase 3 de Moderna y Merck (MSD) contra el melanoma, ya que Rovi es el socio de fabricación de Moderna en Europa.

Éxito de Moderna: Resultados positivos de fase 3 contra el melanoma

Ayer Moderna y Merck comunicaron que su ensayo de fase 3 INTerpath-001 alcanzó su objetivo principal de supervivencia libre de recaída (RFS) y su objetivo secundario clave de supervivencia libre de metástasis a distancia (DMFS), en pacientes con melanoma en estadio IIB-IV completamente extirpado. El tratamiento combina la vacuna personalizada de ARN mensajero de Moderna (intismeran autogene, mRNA-4157) con Keytruda, la inmunoterapia estrella de Merck, en un ensayo con 1.137 pacientes. Se trata del primer resultado positivo de fase 3 jamás logrado por una terapia oncológica basada en ARNm y por una vacuna de neoantígenos individualizada, lo que las propias compañías calificaron como un hito para la plataforma tecnológica.

La reacción bursátil fue extraordinaria. Moderna cerró la sesión del miércoles en 174,38 dólares, un salto del 176,97% desde los 62,96 dólares del cierre previo, lo que eleva su capitalización a unos 69.190 millones de dólares y representa la mayor subida diaria de la historia de la compañía. Merck, socio de Moderna en el desarrollo, también repuntó con fuerza, hasta los 152,22 dólares, un 12,61% más que los 135,17 dólares previos.

Las acciones de Rovi se contagian del éxito de Moderna

La clave para entender el repunte que experimentan hoy las acciones de Rovi está en la alianza industrial que la firma mantiene con Moderna desde 2020. La farmacéutica madrileña no solo realizó el llenado y acabado de la vacuna de la covid-19 de Moderna fuera de Estados Unidos, sino que en 2022 ambas compañías ampliaron el acuerdo a diez años para fabricar en las plantas de Rovi en San Sebastián de los Reyes y Alcalá de Henares (Madrid) “otros productos de ARNm” más allá de la vacuna del coronavirus. Rovi también fabrica en su planta de Granada el principio activo de ARNm para Moderna, con una inversión estadounidense de 500 millones de euros asociada a esa colaboración. El propio presidente de Rovi, Juan López-Belmonte, describió el pacto como un “compromiso industrial realmente importante” con vistas a los “futuros productos de ARN mensajero” de la biotecnológica estadounidense.

Con este marco contractual vigente, el mercado interpreta que un eventual salto comercial de la vacuna contra el melanoma (el primer producto oncológico de ARNm con datos positivos de fase 3) refuerza las perspectivas de la división de fabricación a terceros (CDMO) de Rovi, uno de sus negocios de mayor crecimiento y que ya representa alrededor del 40% de sus ventas en 2026. Si la vacuna avanza hacia la aprobación regulatoria, Rovi podría beneficiarse de mayores volúmenes de producción y nuevos contratos de fabricación vinculados a la cartera de ARNm de Moderna, de forma similar a como ocurrió con la vacuna de la covid-19.

El movimiento de hoy en las acciones de Rovi (con una capitalización que ronda los 3.109 millones de euros) es, por tanto, un efecto indirecto y anticipatorio. La farmacéutica española cotiza el entusiasmo por el futuro comercial de un producto que ella misma podría llegar a fabricar. En cualquier caso, Moderna y Merck aún no han desglosado las cifras exactas de reducción del riesgo de recaída o metástasis, y el fármaco todavía necesita completar el proceso regulatorio antes de llegar al mercado.

Las acciones de Rovi bajan un 4,2% durante 2026. Pese a ello, las perspectivas de la farmacéutica mejoran, y seguirán apoyadas en la buena marcha de su negocio de fabricación a terceros y en sus recientes adquisiciones industriales en Estados Unidos.

Fuente: Plataforma de XTB

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