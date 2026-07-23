Laboratorios Farmacéuticos Rovi acaba de presentar sus resultados del primer semestre en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La farmacéutica madrileña, muy vigilada por el mercado tras la rebaja de sus previsiones anuales a principios de mayo —que provocó una caída bursátil superior al 16% en una sola sesión—, elevó sus ingresos totales hasta los 357 millones de euros en el semestre, un 13,2% más que un año antes, y disparó su beneficio neto hasta los 84,4 millones de euros, más que duplicando (+113%) los 39,7 millones de euros del primer semestre de 2025.

El titular, sin embargo, exige una lectura cuidadosa: buena parte de ese salto de beneficio no proviene del negocio ordinario, sino de un ingreso extraordinario y no recurrente de 62,4 millones de euros (fondo de comercio negativo) generado por la compra de una planta de fabricación en Phoenix (Arizona, EE UU) a Bristol Myers Squibb, operación cerrada el 1 de abril de 2026 a través de su filial ROIS Phoenix Inc. Tras la presentación de resultados, las acciones de Rovi se posicionan en la zona alcista del Ibex 35. ¿Qué está viendo el mercado?

Cifras clave de los resultados de Rovi del primer semestre

Ingresos totales: 357 millones de euros, +13,2% interanual; ingresos operativos 344,2 millones, +9,4%.

Beneficio bruto: 237,1 millones de euros, +21% interanual, con un margen bruto del 68,9% (+6,5 puntos porcentuales).

EBITDA reportado: 121,2 millones de euros, +85% interanual, margen del 35,2% (+14,4 puntos). Excluyendo el badwill, el EBITDA cae un 10%, hasta 58,8 millones (margen del 17,1%); y excluyendo también los gastos de I+D, el EBITDA subyacente sí crece un 12%.

Beneficio neto: 84,4 millones de euros, +113% interanual (impulsado mayoritariamente por el ingreso extraordinario de la planta Phoenix).

(impulsado mayoritariamente por el ingreso extraordinario de la planta Phoenix). Negocio de fabricación a terceros (CDMO): ventas de 106,3 millones de euros, +38% interanual , el segmento de mayor crecimiento orgánico del grupo.

, el segmento de mayor crecimiento orgánico del grupo. Okedi® (Risperidona ISM®): ventas de 34,0 millones de euros, +27% interanual, consolidándose como motor de la división de especialidades farmacéuticas.

Franquicia de heparinas: ventas de 130,1 millones de euros, -4% interanual, lastradas por la menor demanda internacional de bemiparina debido a los elevados niveles de inventario en manos de los socios comerciales.

Dividendo: la junta de accionistas aprobó el 18 de junio un reparto de 49,2 millones de euros (35% del beneficio neto de 2025), tras cerrar 2025 con un beneficio de 140,4 millones (+3%) y un EBITDA de 216,2 millones (+4%).

Rovi mejora sus cifras del primer trimestre y mantiene sus previsiones para 2026

El primer trimestre fue flojo para Rovi: el EBITDA cayó un 33% interanual hasta 20,3 millones y el beneficio neto se hundió un 48%, hasta 9,4 millones, penalizado por el mal comportamiento de la bemiparina internacional (-73% en el trimestre). El vuelco del segundo trimestre se explica sobre todo por la contabilización del fondo de comercio negativo de la planta de Phoenix, cerrada el 1 de abril, ya dentro del segundo trimestre. Pero incluso descontando ese efecto extraordinario, el EBITDA subyacente del segundo trimestre (≈39 millones) casi duplica al del primero, apoyado en una aceleración notable del negocio CDMO (+84% trimestral) y en una recuperación parcial de las ventas de heparinas (+12% trimestral tras el bache del primer trimestre).

Además, Rovi reiteró su previsión de crecimiento de ingresos operativos para el conjunto de 2026 en la banda entre el 0% y el 10% respecto a 2025 (la misma guía, ya rebajada, que había anunciado en mayo tras los flojos resultados del primer trimestre). La compañía justifica este enfoque prudente por la menor previsión de ingresos bajo su contrato de fabricación de jeringas precargadas con una gran farmacéutica global, el retraso en el inicio de ciertas operaciones de fabricación rutinaria pendientes de autorización regulatoria, y la creciente presión competitiva en precios dentro de la división de heparinas, en un contexto de mayor incertidumbre regulatoria y geopolítica.

Opinión de XTB España sobre los resultados de Rovi: Un negocio subyacente que mejora

El fondo de comercio negativo de 62,4 millones de euros por la compra de la planta de Phoenix es, por definición, un ingreso no recurrente: surge cuando el precio pagado por unos activos es inferior a su valor razonable estimado en el proceso de asignación contable de la compra, y no representa caja generada por el negocio ni una mejora de márgenes recurrente. Descontando ese efecto, el EBITDA cae un 10% y el crecimiento del beneficio neto sería sustancialmente menor al 113% publicado. Dicho esto, sería un error leer estos resultados como puramente maquillados: el EBITDA subyacente, excluyendo tanto el badwill como los gastos de I+D, sí crece un 12%, y el negocio de fabricación a terceros (CDMO) —que además se beneficiará de la capacidad añadida de la propia planta de Phoenix en próximos trimestres— avanza un notable 38% en el semestre, mostrando que la estrategia de diversificación de Rovi más allá de las heparinas empieza a dar frutos tangibles.

El segundo punto que merece atención es la persistente debilidad de la franquicia de heparinas, que cae un 4% en el semestre y que la propia compañía reconoce que seguirá bajo presión por la competencia en precios y el elevado nivel de inventarios de los socios internacionales de bemiparina. Este negocio, que durante años fue el pilar histórico de Rovi, está siendo progresivamente sustituido como motor de crecimiento por Okedi (+27%) y por el CDMO (+38%), en una transición que el mercado parece estar demandando —de ahí el severo castigo bursátil de mayo cuando la compañía admitió que esa transición sería más lenta de lo esperado—. La decisión de mantener la guía de crecimiento de ingresos operativos entre el 0% y el 10%, sin ninguna mejora pese al buen dato semestral, sugiere que la propia dirección de Rovi sigue viendo más riesgos que catalizadores claros de cara a la segunda mitad del año, y que la verdadera prueba para el valor será si el crecimiento del CDMO y de Okedi consigue compensar de forma sostenida el deterioro estructural de las heparinas, sin depender de ingresos extraordinarios como el de este trimestre.

Las acciones de Rovi suben más de un 2,20% en la jornada de hoy, en la que otras empresas como Indra, Repsol o Bankinter también han presentado resultados. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de Rovi retroceden más de un 9%.

¿Cómo comprar acciones de Rovi?

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