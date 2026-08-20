- El Ibex 35 repunta más de un 0,2% tras varias sesiones de dudas
- Ferrovial lidera la parte alta del Ibex 35, acompañado por Rovi y Repsol
- Sacyr lidera las caídas
- El Ibex 35 repunta más de un 0,2% tras varias sesiones de dudas
- Ferrovial lidera la parte alta del Ibex 35, acompañado por Rovi y Repsol
- Sacyr lidera las caídas
El Ibex 35 vuelve a las subidas después de varias sesiones de dudas y se anota un repunte de algo más de un 0,2%. Aunque en Asia el optimismo ha sido generalizado, en Europa tenemos índices como el DAX alemán cotizando en negativo.
Empresas del Ibex 35 que más suben
Dentro del Ibex 35 las acciones de Ferrovial son las que más suben después de que la compañía haya anunciado que ha conseguido, a través de un consorcio con otras empresas, el desarrollo de los carriles express de una autopista en Tennesse valorado en 9.200 millones de dólares. Otros valores como Rovi o Repsol siguen de dulce. En el caso de Rovi, la compañía se sigue viendo beneficiada de la noticia de ayer de Moderna, ya que tiene un acuerdo con la americana en el que se incluye de forma explícita la fabricación, formulación, llenado y acabado en las plantas españolas de Rovi de futuros medicamentos y vacunas de ARNm de Moderna que se distribuyan fuera de Estados Unidos.
Empresas del Ibex 35 que más bajan
En la parte baja del Ibex 35 no hay grandes noticias, aunque Sacyr está sufriendo este mes de agosto y ya acumula una caída de alrededor del 7% acumulado. Acerinox o Indra también se anotan descensos.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Las acciones del banco Santander suben y se colocan entre las mejores de la sesión en España
Resumen de mitad de sesión: Repunte de los índices europeos
Las acciones de ArcelorMittal rebotan y acumulan un 60% de subida durante 2026
Las acciones de Solaria vuelven a repuntar...¿Qué se está fraguando?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.