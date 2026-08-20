El Ibex 35 vuelve a las subidas después de varias sesiones de dudas y se anota un repunte de algo más de un 0,2%. Aunque en Asia el optimismo ha sido generalizado, en Europa tenemos índices como el DAX alemán cotizando en negativo.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Dentro del Ibex 35 las acciones de Ferrovial son las que más suben después de que la compañía haya anunciado que ha conseguido, a través de un consorcio con otras empresas, el desarrollo de los carriles express de una autopista en Tennesse valorado en 9.200 millones de dólares. Otros valores como Rovi o Repsol siguen de dulce. En el caso de Rovi, la compañía se sigue viendo beneficiada de la noticia de ayer de Moderna, ya que tiene un acuerdo con la americana en el que se incluye de forma explícita la fabricación, formulación, llenado y acabado en las plantas españolas de Rovi de futuros medicamentos y vacunas de ARNm de Moderna que se distribuyan fuera de Estados Unidos.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

En la parte baja del Ibex 35 no hay grandes noticias, aunque Sacyr está sufriendo este mes de agosto y ya acumula una caída de alrededor del 7% acumulado. Acerinox o Indra también se anotan descensos.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.