Las acciones de Rovi se hunden por la competencia de Otsuka

Las acciones de Rovi (ROVI.ES) están cayendo un 2% en estos momentos de la sesión, siendo una de las compañías que más caen en la jornada dentro del selectivo español. El motivo es la aprobación de un fármaco de la competencia de Rovi en su línea de mayor crecimiento. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rovi sufre un aumento de la competencia La compañía japonesa llamada Otsuka ha conseguido la aprobación y financiación de su fármaco Rxulti por parte de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. Este organismo es el regulador español encargado de establecer los precios máximos de los medicamentos, y en este caso el Rxulti es un fármaco orientado a la esquizofrenia. El problema para Rovi no solo viene por aumento de competencia, sino que el fármaco japonés se recomienda a partir de los 13 años, mientras que el Okedi de Rovi es solo para adultos. A esto se le une que Rovi finalmente no se lanzó al mercado americano, debido a que aunque recibió el visto bueno, las exigencias regulatorias hicieron desistir a la compañía. Recordemos que Okedi pasó de facturar 5,4 millones de euros en el primer trimestre del 2024, a los 12,6 millones de euros del primer trimestre de este 2025. De hecho, es el medicamento que más crece dentro del portafolio de productos de Rovi y se coloca como el tercero en importancia de ingresos. Por ello, un aumento de la competencia podría afectar directamente al crecimiento de la compañía. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.