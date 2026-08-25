Sacyr ha vuelto a mover ficha en el mercado de derivados sobre sus propias acciones. La constructora y concesionaria de infraestructuras ha formalizado hoy un contrato forward con una entidad de crédito, referenciado a 10 millones de acciones ordinarias de la compañía. El precio de referencia inicial se ha fijado en 4,266 euros por título, lo que supone un importe total de 42,7 millones de euros, según ha comunicado la propia Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En estos momentos, las acciones de Sacyr se posicionan entre las más alcistas del Ibex. ¿Qué implica la operación?

¿Cómo funciona la operación de Sacyr?

La operación es un instrumento financiero bilateral que no implica compra de autocartera por parte de la compañía: la entidad de crédito actúa en la operación en nombre y por cuenta propia, como principal, de forma independiente de Sacyr. El precio de referencia es ajustable en función del precio final de ejecución, el contrato vence a un año y la liquidación, mediante entrega física de acciones o por diferencias, queda a elección de la propia Sacyr.

Es una fórmula que la compañía que preside José Manuel Loureda ya ha empleado en anteriores ocasiones, normalmente como apuesta implícita a favor de la revalorización de sus acciones en Bolsa: si la cotización supera el precio de referencia fijado, la rentabilidad de estos derivados aumenta en la misma proporción.

El precedente de diciembre, una pista sobre el mensaje de fondo

El movimiento no es aislado, ya que en diciembre del año pasado Sacyr ya constituyó un contrato similar sobre otros 10 millones de acciones, en aquel caso con un precio de referencia de 3,74 euros por título. Desde entonces sus acciones se han revalorizado, y este antecedente refuerza la lectura de que la compañía sigue confiando en que su cotización continúe al alza, lo que explica que el mercado esté interpretando el nuevo forward como una señal positiva más que como una simple operación técnica de cobertura.

Las acciones de Sacyr se disparan

Las acciones de Sacyr cotizan en estos momentos muy cerca de los 4,36 euros por acción, tras firmar una subida del 2,25% intradía. Con este movimiento, la compañía se sitúa entre las más alcistas de la sesión en España, con un Ibex 35 que avanza con moderación, sólo un 0,18% hasta los 20.132 puntos.

La capitalización bursátil de la constructora se sitúa en 3.488,4 millones de euros tras acumular un 12,5% de subida en bolsa durante 2026. El nuevo derivado llega además en un momento en el que Sacyr acumula varios catalizadores positivos: la compañía cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 78 millones de euros, un 157% más que un año antes, resultado que ya disparó al valor más de un 5% en la sesión en que se conoció (30 de julio).

En este marco, el nuevo contrato forward sobre 10 millones de acciones se lee en el mercado como una confirmación adicional de que, dentro de la propia compañía, se sigue confiando en que el recorrido alcista del valor no ha terminado.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Sacyr?

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