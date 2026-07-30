Sacyr publicó ayer, al cierre de la sesión bursátil en España, sus resultados del segundo trimestre y del primer semestre de 2026, en un comunicado remitido a la CNMV, mientras que hoy, la constructora tiene la presentación pública a las 12:00h. El grupo de infraestructuras confirma la consolidación de su modelo concesional, que ya aporta más del 90% del EBITDA total, con un beneficio neto que más que se duplica en el semestre. En la jornada de hoy, las acciones de Sacyr se posicionan como las más alcistas del Ibex 35, tras dispararse más de un 4%. ¿Cuáles son los puntos clave de los resultados?

Cifras clave de los resultados de Sacyr del primer semestre

Entre enero y junio, Sacyr obtuvo un beneficio neto atribuible de 78,3 millones de euros, un 157% más que los 30,5 millones del mismo periodo de 2025. La cifra de negocios creció un 9%, hasta 2.437 millones de euros, y el EBITDA avanzó también un 9%, hasta 708 millones, con un margen global del 29,1%. El flujo de caja operativo, el indicador que la propia compañía señala como el mejor termómetro del negocio en una concesionaria, se disparó un 18%, hasta 631 millones de euros, dejando una caja neta disponible para nuevas inversiones de 1.920 millones.

El 91,1% del EBITDA del grupo procede ya de sus propias concesiones, un modelo con alta visibilidad y bajo riesgo de demanda que Sacyr viene reforzando desde el inicio de su Plan Estratégico 2024-2027. Por divisiones:

Concesiones: ingresos de 977 millones (+20%) y EBITDA de 402 millones (+15%), con un margen del 62,6%, superior al 61,3% del año pasado, pese a la salida del perímetro de las tres autopistas colombianas vendidas en noviembre de 2025. La cartera de concesiones se revalorizó un 16%, hasta 4.601 millones de euros.

ingresos de 977 millones (+20%) y EBITDA de 402 millones (+15%), con un margen del 62,6%, superior al 61,3% del año pasado, pese a la salida del perímetro de las tres autopistas colombianas vendidas en noviembre de 2025. La cartera de concesiones se revalorizó un 16%, hasta 4.601 millones de euros. Ingeniería e Infraestructuras: ventas de 1.584 millones (+10%) y EBITDA de 270 millones (+4%), con un margen del 5%, frente al 4,8% del año anterior; la cartera de esta división avanzó un 4%, hasta 13.019 millones.

ventas de 1.584 millones (+10%) y EBITDA de 270 millones (+4%), con un margen del 5%, frente al 4,8% del año anterior; la cartera de esta división avanzó un 4%, hasta 13.019 millones. Sacyr Agua: ingresos de 185 millones (+33%) y EBITDA de 35 millones (+8%), con un margen del 23,3%, una décima más que en 2025; la cartera de esta línea de negocio creció un 18%, hasta 8.200 millones.

El flujo de caja se dispara en el segudo trimestre

Todas las divisiones aceleraron en el segundo trimestre respecto al primero, con el flujo de caja operativo como dato más llamativo: prácticamente se duplicó de un trimestre a otro (+83%), reflejo de la mayor contribución de caja de los activos concesionales que fueron entrando en operación plena a lo largo del semestre. El beneficio neto, en cambio, creció de forma bastante más moderada trimestre a trimestre (+6,1%), lo que sugiere que buena parte del extraordinario salto interanual del 157% en el semestre se explica por la comparación con una base débil de 2025 (afectada entonces por elementos extraordinarios ligados a las desinversiones en Colombia) más que por una aceleración repentina dentro de 2026.

Deuda y solvencia

La deuda financiera neta total se situó en 6.788 millones de euros a cierre de junio, un 6,7% más que en diciembre de 2025, debido principalmente a unas inversiones netas de 691 millones de euros durante el semestre. Sin embargo, el dato que de verdad vigila el mercado de una concesionaria como Sacyr es la deuda neta “con recurso”, la que pesa sobre la matriz, excluyendo la financiación de proyecto de cada concesión, que bajó un 8,6% en el trimestre, hasta 264 millones de euros. Esta distinción es clave: el aumento de la deuda total responde al crecimiento de proyectos financiados sin recurso a la matriz, mientras que el balance corporativo se sigue desapalancando.

Opinión de XTB España sobre los resultados de Sacyr

El dato que mejor define este semestre de Sacyr es la combinación entre crecimiento de caja y desapalancamiento corporativo dentro de un negocio que, por definición, requiere una inversión intensiva y continua. Que el flujo de caja operativo crezca un 18% en el semestre (y prácticamente se duplique entre el primer y el segundo trimestre) mientras la deuda con recurso a la matriz cae un 8,6% trimestral es la combinación ideal para una concesionaria: significa que los activos maduros están generando suficiente caja no solo para autofinanciar el crecimiento, sino también para reducir el riesgo de balance de la propia matriz. La revalorización del 16% de la cartera de concesiones, hasta 4.601 millones de euros, refuerza además la tesis de que el mercado está reconociendo cada vez más valor a estos activos de largo plazo, algo que Sacyr lleva años reclamando que su cotización no refleja adecuadamente.

El matiz que conviene introducir es que el espectacular +157% de beneficio neto interanual está fuertemente distorsionado por una base de comparación baja: el primer semestre de 2025 se vio penalizado por elementos extraordinarios asociados a la venta de activos en Colombia, por lo que la comparación pierde parte de su fuerza si se mira exclusivamente ese porcentaje sin contexto. Analizado trimestre a trimestre dentro de 2026, el crecimiento es mucho más modesto (apenas un 6% en beneficio neto entre el primer y el segundo trimestre), lo que retrata una compañía que crece de forma sólida pero no explosiva. Con todo, el hecho de que más del 90% del EBITDA proceda ya de concesiones —negocios con ingresos contractuales, escasa exposición al ciclo económico y, en muchos casos, protegidos frente al riesgo de demanda— sitúa a Sacyr en una posición defensiva envidiable dentro del sector de infraestructuras, especialmente en un entorno de tipos de interés todavía elevados donde el coste de la deuda sigue siendo el principal riesgo para cualquier operador concesional.

Las acciones de Sacyr repuntan un 4,7% intradía tras presentar ayer sus resultados del primer semestre. Este incremento hace que, en el acumulado del año, las acciones de Sacyr rocen el 23% de revalorización.

Fuente: Plataforma de XTB

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