Las acciones de SAP se disparan. La compañía, uno de los líderes del sector SaaS (software como servicio), ha sido una de las compañias que más ha retrocedido en los últimos trimestres pese al crecimiento de sus operacinoes y beneficios. Esta situación no afecta solo a la firma, sino a todo el sector SaaS, donde el mercado todavía parece no estar dispuesto a creer que estas compañías no vayan a desaparecer de la noche a la mañana bajo la presión de la inteligencia artificial (IA). De hecho, ni siquiera unos buenos resultados parecen ser suficientes para cambiar esta percepción. ¿Qué ha ocurrido esta vez para que las acciones de SAP suban en la sesión de hoy?

Las acciones de SAP se disparan gracias a su negocio cloud

Al igual que ocurre, por ejemplo, con ServiceNow, los ingresos y el beneficio por acción (BPA) son importantes, pero se consideran indicadores secundarios.

Ingresos: 9.880 millones de euros (frente a los aproximadamente 9.850 millones esperados).

9.880 millones de euros (frente a los aproximadamente 9.850 millones esperados). BPA: 1,59 euros (frente a los 1,75 euros esperados).

1,59 euros (frente a los 1,75 euros esperados). Beneficio operativo: 2.740 millones de euros (frente a los 2.900 millones esperados).

Para una compañía con un sentimiento de mercado tan negativo, no cumplir las expectativas normalmente habría provocado una fuerte caída de la acción. Entonces ¿qué ha convencido al mercado para impulsar al alza a las acciones de SAP? La respuesta está en el negocio cloud de la compañía, un segmento clave en el contexto actual del mercado, ya que está destinado a convertirse en su principal motor de beneficios. En este ámbito, los inversores recibieron precisamente lo que más esperaban. SAP no solo mantuvo el ritmo de crecimiento de los pedidos, sino que lo aceleró claramente: 26 % frente al 24 % esperado. Se trata de una señal clara de que el segmento con mayor potencial de crecimiento de la compañía está funcionando muy bien.

Perspectivas de SAP

Los resultados y las métricas de valoración muestran cada vez con mayor claridad que el mercado sobreestimó el impacto negativo que la inteligencia artificial tendría sobre SAP, aunque posiblemente subestimó los costes asociados a la transformación y adaptación al nuevo entorno. ¿Qué posición deja esto a la compañía?

SAP ha pasado de tener una elevada deuda neta a situarse en una posición de caja neta positiva, que actualmente ronda los 2.200 millones de euros, aumentando de forma significativa su flexibilidad financiera. La ratio de deuda sobre fondos propios se ha reducido hasta apenas 0,2.

El flujo de caja libre continúa siendo elevado y alcanzó aproximadamente los 3.200 millones de euros en el último trimestre. Desde una perspectiva fundamental, SAP cuenta ahora con uno de los balances más sólidos del sector tecnológico europeo, lo que proporciona a la compañía una gran capacidad para financiar su crecimiento, realizar adquisiciones y ofrecer retornos a los accionistas, manteniendo al mismo tiempo un elevado nivel de inversión.

Los costes están presionando los márgenes, pero la compañía parece estar muy bien preparada para afrontar los desafíos futuros. Numerosos indicadores sugieren que SAP se encuentra en una posición más sólida de lo que actualmente refleja la valoración del mercado.

Cotización de las acciones de SAP

Las acciones de SAP suben alrededor de un 7% en la jornada de hoy, posicionándose como uno de los valores más alcistas del Dax 40. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de SAP retroceden más de un 30%.