Las acciones de semiconductores e inteligencia artificial suben significativamente antes de la apertura de Wall Street, prolongando un fuerte repunte tras una reciente ola de ventas generalizada en el mercado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara 600.000 millones de dólares en compromisos de Arabia Saudí para empresas tecnológicas estadounidenses durante una gira por los países del Golfo.

Nvidia (NVDA.US) ha acordado vender cientos de miles de chips de IA en Arabia Saudí como parte de una alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudí, lo que indica que la demanda de estos chips sigue creciendo. La corporación, junto con Advanced Micro Devices (AMD.US) y Qualcomm (QCOM.US), anunció acuerdos con Humain, una startup de IA lanzada el lunes por un fondo soberano de inversión saudí.

Mientras tanto, las acciones de Super Micro Computer (SMCI.US) subieron un 18% antes de la apertura del mercado.

NVDA and AMD stocks trade higher in Europe ahead of the open on Wall Street.