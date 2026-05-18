Las acciones de Solaria despegan más de un 6% después de que haya presentado esta mañana sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, confirmando un cambio estructural muy positivo en su modelo de negocio. La cotizada española ha logrado esquivar con éxito el escenario de precios deprimidos en el mercado eléctrico mayorista gracias a su diversificación estratégica hacia la gestión de infraestructuras digitales y centros de datos.

Cifras clave de los resultados de Solaria del 1T2026:

Ingresos totales: 120,4 millones de euros, +49% interanual

EBITDA: 113,2 millones de euros, +53% interanual

Beneficio Neto: 80,4 millones de euros +51%

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Solaria

Los ingresos suben a pesar de la caída del precio medio de venta de la energía

La venta de energía tradicional aportó 25,8 millones de euros, sufriendo un impacto negativo debido a la reducción del 21% en el precio medio de venta. En cualquier caso, la compañía se benefició por un aumento de la producción del 48% gracias a un aumento de la capacidad, principalmente en España, lo que dio como resultado un crecimiento de más del 16% interanual de los ingresos de este segmento.

Los centros de datos empiezan a dar sus frutos

Aún así, tenemos que destacar que el área de servicios es el que está marcando la diferencia. Solaria está capitalizando su expansión con los centros de datos y es probable que siga siendo su fuente de crecimiento durante los próximos trimestres. Solaria es un socio sólido en nuestro país y la expansión de este negocio debería seguir trayendo sus frutos. Vemos cómo otras empresas están desarrollando centros de datos, pero estos centros necesitan energía limpia para mantenerse en funcionamiento y las renovables españolas están sabiendo aprovechar la oportunidad.

La caja sigue preocupando

El problema que seguimos viendo es la generación de caja. La compañía sigue teniendo un capex mayor que su flujo de caja operativo. Aunque parte de este capex es de expansión, la empresa necesita seguir accediendo a los mercados o aumentando su deuda para poder seguir financiando sus operaciones. De momento el coste de la deuda está controlado, con un tipo de interés medio del 3,7%, pero si los rendimientos de la deuda pública siguen ascendiendo y el entorno inflacionario empeora, Solaria podría tener problemas. De momento, la confianza es fuerte porque el negocio de centros de datos está dando sus frutos.

Conclusión sobre los resultados de Solaria

En definitiva, pensamos que Solaria ha presentado unas grandes cifras y demuestra que el negocio ligado a los centros de datos funciona. La compañía no solo proporciona energía a dichos centros, sino que facilita la conexión a la red eléctrica y gestiona todas las conexiones, lo que aporta más valor añadido que la simple venta de energía.

Las acciones de Solaria suben un 40% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Solaria?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Solaria (SLR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.