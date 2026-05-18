Los principales índices bursátiles estadounidenses comenzaron la sesión con un sentimiento mixto, mientras que la dirección general del mercado sigue siendo limitada y sin una tendencia dominante clara. El Dow Jones Industrial Average registra ligeros descensos, al igual que el S&P 500, mientras que el Nasdaq Composite se mueve prácticamente en plano, reflejando la ausencia de un catalizador unificado para la renta variable en su conjunto.

Los movimientos de los índices son relativamente pequeños, lo que sugiere un enfoque cauteloso por parte de los inversores y una actitud de esperar y ver a la espera de nuevas señales. El sentimiento en Wall Street se mantiene estable pese a la persistente incertidumbre macroeconómica y geopolítica. El mercado opera en un entorno de baja visibilidad, donde los datos de corto plazo y los flujos de capital generan volatilidad intradía, pero sin alterar de forma significativa el panorama general.

Los inversores ya han descontado en gran medida los resultados de la reunión entre EE. UU. y China en Pekín. La cumbre no produjo acuerdos relevantes que pudieran redefinir las relaciones comerciales o tecnológicas. Las comunicaciones oficiales se limitaron a declaraciones generales sobre la continuidad del diálogo y señales prudentes de reapertura parcial de ciertos canales de cooperación. En la práctica, el mercado interpretó esto más como la ausencia de una sorpresa negativa que como un avance real, lo cual, en el contexto actual, también se percibe como una forma de estabilización.

Mientras tanto, las tensiones geopolíticas relacionadas con Irán siguen presentes en segundo plano y reaparecen periódicamente en las narrativas del mercado como un posible foco de volatilidad. Los informes mediáticos y la especulación sobre una posible escalada en la retórica estadounidense afectan puntualmente a los precios del petróleo y a los activos de riesgo. Sin embargo, por ahora no es un factor que determine de forma consistente las valoraciones bursátiles, sino más bien un elemento que mantiene elevado el nivel de cautela entre los inversores.

El mercado espera los resultados de Nvidia

El principal pilar que sostiene el sentimiento del mercado sigue siendo el sector tecnológico, especialmente los semiconductores. Este segmento continúa actuando como el motor principal de los índices, compensando el sentimiento más débil en otras áreas y manteniendo la narrativa alcista general. En efecto, la tecnología sigue marcando el tono de la dirección del mercado, mientras que el resto de sectores se ajusta a su impulso.

Los inversores están ahora centrados en Nvidia, que publicará sus resultados trimestrales este miércoles. Las expectativas son muy elevadas: el mercado descuenta no solo un claro beat, sino también una confirmación de la fortaleza del ciclo de inversión en inteligencia artificial y de la creciente demanda de potencia computacional. En este contexto, Nvidia se ha convertido en un barómetro de la narrativa de la IA, uno de los motores clave del rally tecnológico de los últimos meses.

Cualquier decepción en los resultados o en las previsiones podría desencadenar una reacción que vaya más allá de un solo valor. En tal escenario, el mercado podría adoptar un tono más defensivo, con recogida de beneficios extendiéndose a un conjunto más amplio de compañías tecnológicas que han disfrutado de un fuerte impulso reciente. Las expectativas elevadas dejan poco margen de error, lo que significa que incluso un ligero incumplimiento podría actuar como catalizador de una corrección más amplia.

Fuente: xStation5

Gráfico del S&P 500

Los futuros del S&P 500 cotizan prácticamente en plano, reflejando la cautela del mercado y la falta de convicción direccional al inicio de la sesión. El sentimiento sigue contenido ante la ausencia de avances significativos en las relaciones entre EE. UU. e Irán y el aumento de la retórica bélica, que incrementa la incertidumbre y anima a los inversores a reducir exposición al riesgo.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Citi ha elevado los precios objetivo de Intel (INTC.US) y AMD (AMD.US), citando una perspectiva más positiva para el mercado de CPUs de lo que se esperaba. Los analistas anticipan un crecimiento más fuerte de la demanda impulsado por el desarrollo de la IA y la expansión continua de los centros de datos, lo que respalda una visión constructiva para ambas compañías. Al mismo tiempo, Intel volvió a estar en el foco después de que Donald Trump comentara que, en discusiones anteriores sobre la participación del gobierno estadounidense en la empresa, “debería haber pedido más”.

Arm Holdings (ARM.US) avanza ligeramente al inicio de la sesión pese a una investigación antimonopolio en EE. UU. Los reguladores están analizando si la compañía está utilizando su posición dominante en licencias de semiconductores para restringir la competencia, ya sea limitando el acceso a licencias clave o endureciendo las condiciones de uso. La investigación también evalúa posibles conflictos de interés relacionados con la expansión de Arm hacia el diseño de sus propios chips.

Ryanair (RYAAY.US) presentó resultados mejores de lo esperado, con un aumento del 40% en el beneficio neto hasta 2.260 millones de euros y un incremento del 11% en los ingresos hasta 15.500 millones de euros, impulsado por precios más altos de los billetes y una fuerte demanda de viajes. El número de pasajeros creció un 4%, mientras que la disciplina de costes reforzó la rentabilidad. A pesar de los buenos resultados, la compañía destacó la persistente incertidumbre relacionada con los precios del combustible y los riesgos geopolíticos.