El “Google chino” ha dado un golpe sobre la mesa. Baidu se dispara más de un 5% en el premarket tras presentar unos resultados que han superado las expectativas y que han devuelto el optimismo a un valor que llevaba meses bajo presión.

La combinación de nuevas alianzas estratégicas en inteligencia artificial, la mejora de los ingresos en su negocio de búsquedas y el avance en el mercado de los robotaxis ha creado un cóctel perfecto para reactivar el interés inversor. ¿Qué factores han disparado el optimismo del mercado?

Un “reset” estratégico para competir en la era post‑ChatGPT

A diferencia de su homólogo estadounidense, Baidu no logró liderar la inteligencia artificial china desde el inicio. Alibaba y DeepSeek tomaron la delantera en los primeros compases de la carrera de modelos generativos.

Ante esta situación, el fundador de la firma, Robin Li, ha decidido reorientar la estrategia de la compañía situando la Agentic AI en el centro del negocio.

Su tesis es clara: el valor real no está en los modelos base, sino en cuántos agentes pueden ejecutar tareas reales para usuarios y empresas. Desde asistentes generalistas hasta herramientas sin código como OpenClaw, Baidu quiere recuperar terreno en la nueva ola de aplicaciones prácticas de IA.

Baidu, el “Google chino” por excelencia

Baidu se ha consolidado como el equivalente asiático de Google gracias a su dominio absoluto en el mercado de búsquedas en China y su ecosistema tecnológico integrado.

La compañía controla la mayor cuota de búsquedas online del país, combina publicidad digital, servicios cloud y plataformas de inteligencia artificial, y ha evolucionado hacia un modelo centrado en agentes automatizados y conducción autónoma, replicando el papel que Google desempeña en Occidente.

Robotaxis y chips: dos pilares en expansión pese a los desafíos

Aun así, el negocio de conducción autónoma de Baidu atraviesa un momento complejo. Pekín suspendió nuevas licencias de robotaxis tras fallos operativos en Wuhan, obligando a Baidu a pausar parte de sus operaciones. Pese a ello, la compañía mantiene planes de expansión internacional y estudia llevar Apollo Go a Europa y Oriente Medio, reforzando su ambición global.

En paralelo, su división de semiconductores Kunlunxin avanza hacia una doble cotización en Shanghái y Hong Kong prevista para el tercer trimestre.

Esta unidad desarrolla chips de inferencia y alternativas locales a Nvidia, consolidando una década de trabajo interno que ha permitido a Baidu mantener su capacidad tecnológica incluso bajo restricciones.

Resultados del 1T26: Baidu supera expectativas en casi todas las métricas

BPA comparable: 12,06 CNY vs 11,84 CNY esperado (+1,86%)

12,06 CNY vs 11,84 CNY esperado (+1,86%) Ingresos: 32.075 M CNY vs 31.489 M CNY esperado (+1,84%)

32.075 M CNY vs 31.489 M CNY esperado (+1,84%) EBIT comparable: 3.807 M CNY vs 3.340 M CNY esperado (+13,95%)

3.807 M CNY vs 3.340 M CNY esperado (+13,95%) Margen operativo ajustado: 11,87% vs 10,18% esperado (+16,64%)

11,87% vs 10,18% esperado (+16,64%) EBITDA comparable: 5.954 M CNY vs 5.226 M CNY esperado (+13,93%)

5.954 M CNY vs 5.226 M CNY esperado (+13,93%) Flujo de caja libre: 3.246 M CNY vs 1.748 M CNY esperado (+85,65%)

Los resultados muestran una mejora generalizada, pero destaca especialmente el salto del flujo de caja libre, que casi duplica las expectativas.

También sobresalen el EBIT y el EBITDA comparable, ambos claramente por encima del consenso de Bloomberg.

Baidu intenta revertir la tendencia bajista

Con estos resultados, Baidu intenta revertir la tendencia bajista que arrastra desde inicios de 2026.

Si ampliamos la perspectiva temporal, el valor chino ya ha logrado recuperar terreno, acumulando una subida del 50% en el último año.

El gran interrogante ahora es cómo logrará posicionarse en la carrera de la inteligencia artificial y, sobre todo, cómo evolucionará su negocio de robotaxis, donde es uno de los jugadores con mayor flota operativa.

Baidu llevaba meses fuera del foco, eclipsada por Alibaba, ByteDance y DeepSeek. Pero este trimestre marca un punto de inflexión: resultados sólidos, una estrategia renovada y avances en dos sectores clave (la IA y la conducción autónoma) han devuelto la confianza al mercado. El desafío ahora es mantener el ritmo y demostrar que este repunte no es puntual, sino el inicio de una recuperación más amplia.

¿Cómo invertir en Baidu desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a Baidu Inc. (BIDU.US), uno de los gigantes tecnológicos de China y referente en inteligencia artificial, servicios cloud y aplicaciones basadas en agentes automatizados. La compañía atraviesa una nueva etapa de crecimiento impulsada por su apuesta por la Agentic AI, la expansión de su división de chips Kunlunxin y el desarrollo de su plataforma de robotaxis Apollo Go.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Baidu sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.