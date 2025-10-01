Las acciones de Solaria lideran el Ibex 35

Solaria presentó ayer sus últimos resultados al cierre de la sesión bursátil. La renovable española publicó un beneficio neto de 82 millones de euros en el primer semestre, lo que representa casi el doble que el año anterior (+97%), mientras que la facturación subió un 59% hasta los 155 millones de euros, y el EBITDA aumentó un 66% para alcanzar los 140 millones.

Arturo Díaz-Tejeiro, CEO de Solaria, subrayó que la empresa “es hoy más fuerte que nunca” y reafirmó el compromiso con la transformación del negocio. Solaria confirma así una clara tendencia de recuperación y crecimiento, posicionándose entre las firmas europeas renovables de mayor solidez financiera durante 2025.

Puntos clave de los resultados de Solaria

Las métricas principales (beneficio, ingresos y EBITDA) muestran crecimientos respecto a 2024.

Los resultados vienen favorecidos por la operación de venta del 50% de la filial Generia al fondo Stonepeak , además del buen ritmo de ejecución de proyectos y la capacidad instalada próxima a los 2 GW.

Solaria acelera proyectos en Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido, consolidando su perfil europeo.

La empresa sigue ejecutando un programa de recompras que busca alcanzar el 10% del capital social, reforzando la retribución al accionista y la confianza del consejo.

Solaria mantiene su previsión de cerrar 2025 con un EBITDA de 255 millones y prevé aumentar la capacidad instalada con nuevos parques en España y avances hacia proyectos de hibridación solar-baterías y centros de datos.

Precio de la acción de Solaria

Las acciones de Solaria se disparan un 7,7%, lo que le permite liderar el Ibex 35 en la sesión de hoy. En el acumulado del año, el repunte alcanza el 35%. Desde XTB mantenemos el foco en los posibles movimientos de cierre de posiciones cortas (short-squeeze) ante la mejora del valor bursátil.

