¡Cuidado con las acciones de Solaria! ¿Otro short-squeeze?

Las acciones de Solaria (SLR.ES) acaban de tener un movimiento muy fuerte al alza a pesar de que la sesión la había abierto con caídas. De hecho, las acciones de Solaria abrían como una de las peores del Ibex 35, con descensos del 1%. Sin embargo, el rebote ha sido tal que ahora está subibendo un 3,5% a pesar de no haber noticias.
Las acciones de Solaria despuntan
El movimiento que han tenido las acciones de Solaria es propio de un short-squeeze. Es decir, de un cierre agresivo de cortos. Recordemos que la compañía aún acumula casi un 8% de cortos sobre su capital, y eso es teniendo en cuenta solo aquellos que superan el 0,5% porque el resto no tiene obligación de reportarlo en la CNMV.
En cualquier caso, estos movimientos pueden provocar fuertes alzas en el valor hasta que parte de esos cortos se cierren. Una parte importante de las subidas de este año de Solaria se debe precisamente a eso, por lo que no es descartable que veamos movimientos similares en lo que queda de 2025.
La subida ha sido fuerte, pero posteriormente ha venido una corrección. En el año completo, las acciones han subido un 29%, aunque habían llegado a ser del 70%.
¿Cómo comprar acciones de Solaria?
