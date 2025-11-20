El Ibex 35 arranca rompiendo los 16.000 puntos

El Ibex 35 empieza la sesión con fuerza y se anota medio punto porcentual de subida después de que los resultados de Nvidia de anoche hayan calmado a los inversores. En Europa el ánimo es algo más positivo pero en general podemos decir que el sentimiento del inversor ha cambiado completamente. Hoy estamos a la espera de recibir el informe de NFP del mes de septiembre, que se va a emitir con retraso por el cierre del gobierno.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Solaria vuelven a la carga y suben más de un 3% para liderar al Ibex 35. La compañía sigue experimentando mucha volatilidad, pero la tendencia sigue siendo al alza tras los numerosos short-squeezes y tras el espaldarazo de sus resultados del lunes, que gustaron mucho a los inversores. La banca también está teniendo un buen inicio de sesión, al igual que en Europa. BNP Paribas ha elevado su objetivo de ratio CET 1 y el mercado está premiando a todo el sector.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja del Ibex 35 es bastante reducida, con Amadeus de nuevo como la que más cae. Redeia o Puig también caen, pero son bajadas muy reducidas que entran dentro de los movimientos normales del mercado.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



