Las acciones de Solaria (SLR.ES) están desplomándose en la sesión de hoy casi un 5% y son las más bajistas del Ibex 35. Todo ello, después de que la semana pasada fuera la compañía con mejor desempeño del selectivo y repuntara más de un 10%. ¿A qué se deben estos movimientos?

Las acciones de Solaria se desploman

Solaria sigue siendo un valor muy volátil y una de las causas de ello son las posiciones cortas. Cuando un inversor toma una posición corta en una acción está ejerciendo una presión bajista, pero cuando cierra dicha posición se produce una presión alcista porque tiene que acudir al mercado a comprarla. Esto, en una compañía que es pequeña, como el caso de Solaria, puede producir fuertes movimientos si el cierre de posiciones se debe a fuertes subidas, lo que se conoce como short-squeeze.

Sin embargo, las caídas también son normales, porque muchos bajistas vuelven a ampliar posiciones cuando las subidas se han moderado y ya han conseguido recuperar sus niveles de margen. Esto es lo que podemos estar viendo en Solaria y probablemente provoque nuevas posiciones cortas.

El valor subyacente de Solaria no se incrementó en un 10% la semana pasada, al igual que hoy tampoco se ha desplomado un 5%, pero en el mercado se mezclan inversores y especuladores con diferentes horizontes temporales, lo que causan estos movimientos erráticos. Igualmente, después del rally de la semana pasada, también podríamos estar viendo una recogida de beneficios.

Las acciones de Solaria suben un 57% en este 2025.

