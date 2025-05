¿Short-squeeze en las acciones de Solaria?

Las acciones de Solaria (SLR.ES) acumulan ya dos sesiones de fuertes subidas sin un motivo aparentemente sólido para ello. Sin embargo, además de las razones más obvias, puede deberse a un motivo que ya ha provocado movimientos en la cotizacción de Solaria: cierre de cortos o short-squeeze. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Solaria se ven arrastradas por Grenergy Las subidas del sector renovable español de la jornada de ayer se achacaron a las subidas de las acciones de Grenergy, después de una gran mejora de precio objetivo a razón de su nuevo plan estratégico. El despegue se propagó también a Acciona Energía y Solaria. Por su parte, en el inicio de sesión de hoy las tornas han cambiado. Si bien las acciones de Grenergy corrigen alrededor del 1% y las de Acciona Energía suben un 2,5%, las acciones de Solaria están disparadas un 6%. Por esto suben hoy las acciones de Solaria Dada la discrepancia entre la cotización de Solaria y el resto del sector español, estas subidas pueden deberse a un motivo claro: el cierre de cortos. Las acciones de Solaria están sometidas a la presión bajista de los cortos, siendo una de las empresas con más porcentaje sobre su capital social vendido en corto. En la actualidad, al menos el 11,1% de su capital está vendido en corto, lo que supone una cifra considerablemente alta teniendo en cuenta que solo se notifican al regulador las posiciones de más del 0,5%. Por tanto, podemos esperar que el procentaje de cortos sea incluso mayor. De hecho, en este mes de mayo el porcentaje de cortos se ha reducido en 60 puntos básicos o 0,6 puntos porcentuales. En esta misma semana y a falta del día de hoy las posiciones cortas se han reducido en 0,21 puntos porcentuales, con una caída de 0,48 puntos porcentuales por parte de dos fondos y un incremento de 0,27 puntos por parte de BlackRock Sin embargo, es bastante probable que los cortos más reducidos se hayan visto obligados a reducir sus posiciones, ya que las acciones de Solaria suben casi un 15% en esta semana, lo que suele provocar margin calls (el broker te pide más colateral o que cierres la posición) y cierre de posiciones. ¿Short-squeeze en las acciones de Solaria? La realidad es que en la actualidad pensamos que puede haber una posibilidad importante de que se produzca un fuerte short-squeeze. Según nuestros cálculos, las posiciones cortas suponen más de un 18% del free float, que son las acciones que se pueden llegar a comprar y vender en el mercado con frecuencia porque no están en manos de inversores de largo plazo o grandes accionistas. De hecho, calculamos que si estos cortos quisieran cerrar todas sus posiciones, tardarían casi 14 sesiones al volumen medio de los últimos 3 meses. Esto complicaría la situación y podría llevar a las acciones de Solaria a alzas muy importantes. Todos recordamos el caso de GameStop, aunque esto parece que aún queda lejos. Las acciones de Solaria caen un 10% en este 2025, pero el short squeeze podría cambiar esto. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Solaria? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Solaria para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

