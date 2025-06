Las acciones de Solaria suben un 10,75% tras la publicación del primer trimestre. Los resultados de Solaria del primer trimestre del año han superado expectativas en algunas métricas clave y parecen arrojar luz sobre la compañía, pero ¿qué implican? Cifras clave de los resultados de Solaria en el segundo trimestre de 2025: Ingresos : 81 millones de euros, crecimiento del 67% respecto al primer trimestre del año anterior.

: 81 millones de euros, crecimiento del 67% respecto al primer trimestre del año anterior. EBITDA : 74 millones de euros, un aumento del 77% interanual.

: 74 millones de euros, un aumento del 77% interanual. Beneficio Neto: 53 millones de euros, un incremento del 127% respecto al primer trimestre del 2024. ¿Qué esconden los resultados de Solaria? Solaria ha alcanzado unos ingresos de 81 millones de euros en el primer trimestre de 2025, lo que supone un crecimiento del 67% respecto al mismo periodo del año anterior. Este avance ha estado respaldado por una mayor producción energética y el sólido rendimiento del área de infraestructuras, consolidando a la compañía como un operador en expansión, rentable y alineado con los principios de sostenibilidad. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La cifra de negocios se elevó hasta los 73,2 millones de euros, un 83% más interanual, impulsada por la recuperación de los precios de la energía y la incorporación de un nuevo socio en su filial. Generia Land. En términos operativos, la producción energética alcanzó los 372 GWh, lo que representa una caída del 8,4% debido a menores niveles de radiación solar. No obstante, Solaria mantiene sus previsiones para el ejercicio, con un objetivo de EBITDA de entre 245 y 255 millones de euros y más de 3.000 MW conectados a la red antes de finalizar 2025. Principales hitos Solaria continúa avanzando en la ejecución de su hoja de ruta de crecimiento, con una estrategia centrada en la expansión operativa y el estricto control de costes, lo que permite preservar e incluso mejorar los márgenes de explotación de sus activos en operación. La compañía subraya que, durante el primer trimestre de 2025, ha logrado consolidar la arquitectura de una nueva estructura corporativa orientada a liderar tres grandes vectores de transformación global: la transición energética, la digitalización y la eficiencia en el uso de infraestructuras críticas. Entre los principales hitos del periodo, destaca la consolidación de una demanda energética de 1,2 GW vinculada al suministro de centros de datos en territorio español, lo que refuerza el posicionamiento estratégico de Solaria como proveedor preferente en el ámbito de la infraestructura digital alimentada con energía renovable. En el plano financiero, la firma ha cerrado un contrato PPA de largo plazo con Trafigura, una de las principales comercializadoras de materias primas a nivel global, para el suministro de 1 TWh de energía solar durante 10 años. Este tipo de acuerdos mejora la previsibilidad de los flujos de caja y aporta visibilidad sobre los ingresos futuros, elementos clave en un entorno de volatilidad de precios. Asimismo, Solaria ha dado un paso relevante en almacenamiento energético con la adquisición de 260 MWh en sistemas BESS por un valor de 20 millones de euros. Esta inversión permitirá una gestión más eficiente de la energía generada, favorecerá la integración de renovables en el mix eléctrico y contribuirá a reducir la exposición a la volatilidad del mercado mayorista. La empresa ha reafirmado su compromiso de instalar 500 MWh adicionales en baterías en España a lo largo de los próximos 12 meses, lo que representa un salto cualitativo en su capacidad de hibridación. Finalmente, el grupo ha anticipado que en septiembre presentará una actualización de su Plan Estratégico centrado en centros de datos, en el que detallará tanto su cartera actual en la Península Ibérica como las líneas de expansión en otros mercados europeos, a fin de capitalizar la creciente convergencia entre energía y digitalización. Las acciones de Solaria se disparan En el primer trimestre de 2025, Solaria ha consolidado su transición hacia un modelo de grupo multisectorial, reforzando su presencia en sectores estratégicos como renovables, infraestructuras, real estate y centros de datos. Este cambio estructural, iniciado en 2024, marca su evolución de empresa fotovoltaica a operador integral del nuevo ecosistema energético y digital europeo. Todos estos factores han contribuido al despegue de la cotización de las acciones de Solaria, que recuperan posiciones no vistas desde inicios de año. Los inversores han premiado a la compañía, que en estos momentos se sitúa en la parte alcista del Ibex 35. En el acumulado del año, las acciones de Solaria acumulan una subida de más del 1,1%, aunque hay síntomas de que podrían sufrir un short-squeeze.

