Las acciones de Solaria se disparan un 4%, pero continúan lo problemas

Las acciones de Solaria suben más de un 4% después de una mejora de recomendación y precio objetivo de RBC. Con el problema en Oriente Medio, estamos viendo que de nuevo el foco inversor está en el sector energético.

Las acciones de Solaria despegan

Las acciones de Solaria siguen siendo un motivo de controversia en el mercado. Podemos ver tanto posiciones cortas como analistas que mejoran su recomendación. La cuestión es que aunque la empresa consiguió aumentar sus ingresos en un 12% en el 2025, Solaria mostró una caída de la producción del 4% y un descenso de su precio medio de venta.

Además, hay dos puntos fundamentales que se debe tener en cuenta. En primer lugar, Solaria suele tener dificultades para generar caja, con un flujo de caja libre de -212,5 millones de euros en el 2025 al completo. Esto significa que para que Solaria pueda ser capaz de seguir con su actividad operativa, necesita seguir endeudándose. Y ahí es donde viene el otro problema, Solaria tiene un ratio deuda neta/EBITDA de 5,4 veces frente a las 2,5-3 veces que suele valorarse como una cifra razonable. Esto significa que su endeudamiento es mayor del que suele considerarse como positivo, lo que le hace muy sensible a los tipos de interés. Estas dos variables forman un círculo vicioso en el que por no generar caja se tiene que endeudar más.

Ahora, los altos precios de la energía pueden beneficiar a la compañía, pero hay que señalar que alrededor del 25% de los ingresos vienen de las ventas fuera de acuerdos a largo plazo, por lo que el impacto no debería ser tan elevado. Aunque también tenemos que añadir que los cortos podrían seguir cerrándose, impulsando el valor al alza.

En definitiva, el valor tiene argumentos a favor y en contra.

Las acciones de Solaria suben un 14% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Solaria?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Solaria (SLR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.