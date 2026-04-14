Las acciones de ACS suben más de un 3% la jornada de hoy después de que se hayan acumulado varias noticias positivas sobre el valor, pero principalmente una subida de precio objetivo y mejora de recomendación por parte de una casa de análisis. Sin embargo, el motivo central está claro y sigue generando buenas noticias para ACS: los centros de datos.

Mejora de precio objetivo para las acciones de ACS

Morgan Stanley ha mejorado el precio objetivo de las acciones de ACS hasta los 150 euros por título desde los 88,56 euros. Esto significa que todavía ven un potencial de más del 20% desde los precios actuales. Además, ha mejorado su recomendación hasta sobreponderar. La firma de análisis hace referencia a la evolución de la compañía y su exposición a los centros de datos. De hecho, destacan a Turner, que es la filial americana y donde se está concentrando la cartera de centros de datos.

ACS no abandona el resto de negocios

Sin embargo, ACS sigue siendo otro gran operador en otros segmentos. También recientemente hemos conocido que la compañía junto a otros socios, se ha llevado un contrato para una de las fases de construcción de una nueva línea del metro de Praga. En concreto, el proyecto incluye la construcción de 3 estaciones nuevas y algunos tramos de túnel. El valor total es de 1.230 millones de euros y según ACS generará unos ingresos para Hochtief (la filial que lo llevará a cabo) de unos 428 millones de euros.

Por tanto, podemos decir que ACS está claramente de dulce y mientras dure el optimismo de la IA y las inversiones de los hiperescaladores, su cartera debería seguir incrementándose.

Las acciones de ACS suben un 44% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de ACS?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ACS (ACS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.