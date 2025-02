Las acciones de Springworks Therapeutics suben un 36%

Merck KGaA, la empresa alemana de tecnología y salud, se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir la firma estadounidense Springworks Therapeutics, una empresa biotecnológica especializada en tratamientos para el cáncer y enfermedades raras. Según fuentes cercanas al asunto, el acuerdo podría finalizarse en las próximas semanas, aunque los términos del posible acuerdo no han sido revelados. Tras la noticia, las acciones de Springworks registraron un alza de casi el 40% antes de estabilizarse en un incremento del 36%, reflejando un fuerte interés por parte de los inversionistas. Springworks, que tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 4 mil millones de dólares, ha desarrollado Ogsiveo, un medicamento monoterapéutico aprobado en Estados Unidos para el tratamiento de tumores desmoides. La potencial adquisición fortalecería la línea de investigación oncológica de Merck. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultado incierto e interés de la industria Aunque las negociaciones entre Merck y Springworks han progresado, las fuentes advierten que podrían surgir otros posibles compradores. Springworks ha sido previamente objeto de especulaciones sobre adquisiciones, con informes del año pasado que sugerían interés por parte de empresas farmacéuticas suizas y de AbbVie. Merck declinó comentar sobre las discusiones, pero señaló que "evalúa continuamente opciones que puedan respaldar sus negocios y posicionamiento estratégico". Por su parte, Springworks también ha declinado emitir declaraciones sobre el posible acuerdo. Fuente: xStation 5

