Las acciones de Starbucks se hunden un 4%

Conclusiones clave Los despidos y cierres de tiendas en EE. UU. y Canadá perjudican el precio por acción

Las ventas aumentaron un 3,7% en el trimestre fiscal finalizado el 28 de septiembre

Las acciones de Starbucks caen un 3,8% debido a los recientes despidos y cierres de tiendas ejecutados por la compañía en EE. UU. y Canadá con el objetivo de ser más eficiente con sus recursos. Los inversores castigan el precio por acción, aunque a largo plazo la estrategia de la cotizada puede dar sus frutos, ya que las ventas aumentaron un 3,7% en el trimestre fiscal finalizado el 28 de septiembre, una vez ajustados por la divergencia del trimestre anterior con respecto a los últimos ingresos reportados. Según el consenso de Bloomberg, los ingresos para el trimestre se estiman en 9.400 millones de dólares, un aumento del 3,5% interanual. Las ventas tienen una alta correlación con el crecimiento de los ingresos reportados por la compañía durante los últimos cinco años. ¿Cómo comprar acciones de Starbucks? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Starbucks (

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Starbucks (SBUX.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

