El selectivo español ha comenzado la sesión con cierto optimismo, prolongando la ligera tendencia positiva de las dos jornadas anteriores.

Sin embargo, hay un activo que está actuando como freno y limitando estas subidas: Indra. La compañía se ha llegado a desplomar un 7%, convirtiéndose en el peor valor del Ibex 35. ¿Qué explica este desplome en una de las principales empresas de defensa españolas?

¿Por qué caen las acciones de Indra?

Las fuertes caídas que están experimentando las acciones de Indra podrían estar relacionadas con las informaciones que apuntan a que el Gobierno habría solicitado a la SEPI que proponga la destitución de Ángel Escribano como presidente de la compañía.

Según publica El Confidencial, el Ejecutivo podría querer que la salida de Escribano se produzca incluso antes del Consejo de Administración del 25 de marzo. El movimiento supone un golpe directo a la actual dirección, ya que Escribano no solo ocupa la presidencia desde enero de 2025, sino que además controla un 14,3% del capital y cuenta con dos consejeros dentro del órgano de gobierno.

El motivo principal sería un posible conflicto de interés derivado de la fusión entre Indra y EM&E , empresa vinculada al propio Escribano.

¿Quién es Ángel Escribano?

Ángel Escribano es una figura central en la estructura accionarial y directiva de Indra. Controla un 14,3% del capital, cuenta con dos consejeros en el Consejo y fue nombrado presidente en enero de 2025, en sustitución de Marc Murtra.

Su perfil está estrechamente ligado al sector defensa, un área que se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento de la compañía.

Además, Escribano está vinculado a EM&E (Escribano Mechanical & Engineering), empresa de la que es fundador y expresidente. La operación entre Indra y EM&E ha generado polémica por el posible conflicto de interés que supone que el presidente de una compañía participe en la integración con otra empresa de su propiedad.

¿Qué papel juega la SEPI en Indra?

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) es un organismo público que gestiona las participaciones del Estado en empresas estratégicas. En el caso de Indra:

posee un 28% del capital ,

, es el accionista de referencia ,

, y tiene capacidad para influir en la gobernanza y en la dirección estratégica.

Su intervención no solo tiene peso accionarial, sino también simbólico, ya que podría reflejar la voluntad del Gobierno de reconfigurar la cúpula de una empresa considerada estratégica para España, especialmente en un momento de auge del sector defensa.

A principios del pasado mes de febrero, este mismo organismo ya provocó un desplome en las acciones de Indra, tras dificultar la fusión entre la firma de defensa y EM&E y defender una “compra sin fusión” para la operación.

Las acciones de Indra son las peores del selectivo español

Con la caída de hoy, las acciones de Indra acumulan un descenso del 13% desde los máximos previos al inicio del conflicto en Oriente Medio . La noticia aumenta la incertidumbre sobre la futura dirección de la compañía y coloca al valor en un punto clave de corrección, tras cerrar el ejercicio de 2025 como uno de los valores más destacados del territorio nacional y tras haber presentado unos resultados para el cierre del año anterior que llegaron a superar expectativas .

El mercado interpreta este episodio como un riesgo, en donde emergen dudas sobre la gobernanza, posibles cambios en el Consejo, incertidumbre sobre la fusión con EM&E y temor a inestabilidad interna. Todo ello pesa más que el buen momento que vive el sector defensa en Europa.

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