Las acciones de Repsol están repuntando más de un 3% en la jornada de hoy y el motivo es bastante positivo para la compañía. Además de las subidas de los precios del crudo, los inversores esperan con algo más de seguridad las medidas del gobierno español contra las subidas de los precios de la gasolina.

Las acciones de Repsol repuntan

Las acciones de Repsol están repuntando hoy con fuerza y en los últimos 5 días las subidas son ya de más de un 10%. Aunque en parte se puede achacar a las subidas de los precios del petróleo, con un barril de Brent por encima de los 100 dólares, parece que los inversores ven con algo más de claridad el plan “anticrisis” del gobierno para que el impacto de los precios de la gasolina no se tan fuerte para los consumidores.

Según informa Expansión, las grandes petroleras, entre las que se incluye Repsol, están estudiando con el gobierno español diferentes formas para que la subida de precios de los combustibles no tenga tanto impacto en el consumidor final. El problema aquí viene de que en el 2022 el propio gobierno español decidió que las gasolineras debían descontar 20 céntimos céntimos por litro del precio de venta al consumidor, para después reemborsárselo a las compañías. El problema es que el reembolso tardó más de lo que algunas compañías querían, lo que genera un impacto en la generación de caja. El inversor debe pensar que no es solo el ingreso que la gasolinera se anota cuando vende la gasolina, sino el flujo de caja que se genera y que le permite pagar otros gastos que la compañía tiene.

Ahora, parece que las conversaciones van más por una fórmula mixta en la que se produzca una liberación de reservas de petróleo y una reducción del IVA o de los impuestos especiales sobre los hidrocarburos.

Los impuestos son una gran parte del precio de la gasolina

El problema de algunos impuestos es que multiplican la subida de los precios de los carburantes, ya que son un porcentaje del precio antes de ponerse a la venta. Este es el caso del IVA y por ello el reducirlo es una de las posibilidades que se baraja.

Como podemos ver en el gráfico superior,

(ocurre de manera similar con el diésel). Aunque en España este porcentaje es inferior a la media de la Eurozona y alguno de nuestros países vecinos,

De momento, queda esperar para conocer las medidas finales aplicadas por el gobierno.

Las acciones de Repsol suben un 46% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Repsol?

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