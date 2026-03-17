El Ibex 35 empieza la jornada con leves caídas y las bolsas europeas en general muestran bastantes dudas. La jornada de ayer también empezó de manera similar y finalmente los inversores se animaron a comprar. El petróleo vuelve a repuntar por los ataques iraníes durante la noche cerca del estrecho de Ormuz, pero parece que el precio no llega a superar con fuerza los 105 dólares en el Brent porque ya hemos tenido varios anuncios de la AIE o de Estados Unidos que hacen pensar que se hará todo lo posible para que las subidas no se descontrolen. A todo esto tenemos que sumarle que la semana está llena de bancos centrales, lo que genera aún más incertidumbre.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Puig continúan las subidas de ayer y lideran de nuevo la sesión del Ibex 35. Sin embargo, el contexto de hoy no respalda la narrativa que ayer podría haber imperado sobre una relajación de los precios del petróleo. La compañía de perfumes y cosméticos produce en Europa y exporta a otras partes del mundo, por lo que se ve muy afectada por los costes del transporte. Aún así, el mercado está siendo muy optimista con la compañía en las dos últimas jornadas, después de un castigo importante tras el inicio del conflicto. En concreto hoy, las subidas se pueden deber a una subida de precio objetivo y de recomendación por parte de JP Morgan. Por su parte, Repsol también está subiendo hoy con fuerza. Lo cierto es que lleva varias jornadas subiendo con fuerza porque parece que el gobierno español no aplicará el mismo plan contra las subidas de la gasolina que en 2022. Esto supone quitar el tapón que habíamos visto en algunas jornadas en las que, aunque el precio del barril de Brent subía, las acciones de Repsol no terminaban de repuntar. Un plan “anti-crisis” mejor estructurado supondrá mayores beneficios para la compañía. Solaria o Cellnex también han empezado bien la sesión.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Indra son las más bajistas de la sesión y se anotan caídas que por momentos superan el 7%. Según indica El Confidencial en una noticia, el gobierno español habría pedido el cese de Ángel Escribano de la presidencia de Indra. Ya había fuertes rumores de un deterioro de las relaciones entre el directivo y el gobierno por culpa de la fusión con EM&E, deseada por algunos y rechazadas por otros. De ser así, esto crea un contexto de alta incertidumbre y algo que el mercado suele valorar negativamente, que es la injerencia política. Además, los inversores habían valorado bastante bien a Escribano, que ha conseguido impulsar las cifras del segmento de defensa (en parte porque el propio gobierno le ha adjudicado contratos), por lo que su salida es un duro golpe. El resto del Ibex 35 se anota caídas muy leves, con Fluidra cayendo algo más de un 0,5%

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.