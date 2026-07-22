Las acciones de Super Micro Computer llegan a dispararse más de un 20% antes de la apertura de mercado después de que el fabricante de servidores para inteligencia artificial publicara unos resultados preliminares mejores de lo esperado. Aunque los ingresos se situarán en la parte baja de las previsiones, los inversores han puesto el foco en la mejora de los márgenes y en un récord histórico de pedidos, dos factores que refuerzan las perspectivas de crecimiento de la compañía.

La empresa anunció que su cartera de pedidos (backlog) supera ya los 60.000 millones de dólares, impulsada por la fuerte demanda de servidores equipados con chips de Nvidia para inteligencia artificial. Además, el margen bruto del trimestre mejorará hasta un rango de entre el 15% y el 17%, muy por encima de las previsiones anteriores y de lo esperado por el consenso.

La mejora de los márgenes impulsa las acciones de Super Micro

Aunque Super Micro espera cerrar el trimestre con unos ingresos cercanos al límite inferior de su guía, entre 11.000 y 12.500 millones de dólares, el mercado ha interpretado positivamente la mejora de la rentabilidad.

La compañía atribuye este avance a una combinación más favorable de clientes y productos, lo que indica que está vendiendo un mayor volumen de servidores de mayor valor añadido. Este aspecto resulta especialmente relevante para una empresa que durante los últimos trimestres había estado bajo presión por el aumento de costes y la intensa competencia dentro del mercado de infraestructuras para inteligencia artificial.

El otro gran protagonista de la actualización ha sido el backlog, que alcanzó un máximo histórico tras recibir nuevos pedidos por más de 60.000 millones de dólares durante el trimestre. Al tratarse de contratos que serán entregados durante los próximos ejercicios, esta cifra mejora notablemente la visibilidad sobre los ingresos futuros y confirma que Super Micro continúa ganando cuota de mercado en uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial vuelve a respaldar a Super Micro pese a un año complicado

La fuerte reacción bursátil que han experimentado las acciones de Super Micro también supone un cambio de sentimiento para una compañía que acumulaba una caída cercana al 50% durante los últimos doce meses.

Super Micro ha atravesado un periodo especialmente complicado marcado por investigaciones relacionadas con el presunto contrabando de servidores y chips hacia China, el riesgo de exclusión del Nasdaq por retrasos en la presentación de sus cuentas y el anuncio de una ampliación de capital de 7.000 millones de dólares, una operación que generó preocupación entre los inversores por el efecto dilutivo sobre los accionistas.

Sin embargo, la actualización presentada por la compañía parece indicar que el negocio vinculado a la inteligencia artificial continúa acelerándose. La combinación de una cartera de pedidos récord, unos márgenes superiores a lo esperado y una demanda que sigue creciendo para los servidores equipados con chips de Nvidia refuerza la idea de que Super Micro mantiene una posición destacada dentro de uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento tecnológico.