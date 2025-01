Las acciones de Telefónica caen por la marcha de Pallete

Este sábado se produjo un movimiento extraño entre las direcciones de dos compañías cotizadas españolas, en concreto, de Telefónica (TEF1.ES) e Indra (IDR.ES). Y el causante de este giro ha sido el gobierno español, controlando el movimiento a través de la SEPI, el organismo que posee el 28% de Indra y el 10% de Telefónica. Tras estos cambios, las acciones de Telefónica se sitúan hoy en el Ibex35 como una de las más bajistas, mientras que las de Indra suben. ¿Qué ha ocurrido? Pallete destituido de su cargo en Telefónica José María Álvarez-Pallete llevaba 8 años en el puesto de CEO de Telefónica, hasta que este pasado sábado el gobierno decidió destituirlo. El movimiento ha sido repentino y la única explicación que se ha dado es que el objetivo es darle una nueva visión a la empresa para una nueva etapa. En cualquier caso, este movimiento no ha gustado nada al mercado, ya que muestra injerencias del gobierno después de que se afirmara que la compra del 10% de la compañía se debía únicamente a conservar la españolidad de la compañía después de la incursión de STC y no iba a influir en la toma de decisiones. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Lo cierto es que la compañía no ha brillado en lo que a números se refiere, con la cotización de las acciones de Telefónica desmonorándose más de un 50% desde que Pallete empezó en el cargo, por lo que tampoco se puede defender al ya exCEO. Sin embargo, sorprende el orden de los acontecimientos entre los que se ha producido este movimiento, que ha agitado al mercado. Así, las acciones de Telefónica se anotan hoy una caída de más del 2,7%, situándose entre la parte baja de la tabla. Marc Murtra nuevo CEO de Telefónica Tras la destitución de Pallete, Marc Murtra, hasta ahora presidente ejecutivo de Indra, será el nuevo CEO de Telefónica. Murtra es una persona de confianza del gobierno y ya fue elegido por la SEPI para Indra. El desempeño de Indra sí que ha sido bueno en los últimos años, impulsada en los últimos trimestres por el desempeño del segmento de defensa. Por otro lado, el nuevo presidente de Indra será Ángel Escribano, que tiene mucha experiencia en el sector y que de hecho es el cofundador de Escribano Mechanical and Engineering. En ese sentido, los inversores si ven con buenos ojos esta nueva incorporación. Opinión del equipo de análisis de XTB sobre los cambios en Telefónica Este tipo de movimientos no nos dan confianza, ya que generalmente las injerencias políticas no suelen tener un buen resultado y generan incertidumbre en el mercado, sobre todo para el inversor extranjero. Más aún cuando se producen en una compañía que compite en un sector complicado y con un plan estratégico que dejaba mucho que desear. Las acciones de Telefónica han tenido un comportamiento errático en los últimos meses. En la jornada de hoy, estos títulos suman una caída del 2,77%, mientras que en lo que llevamos de año retroceden más de un 3,2%. Al cierre de 2024, las acciones de Telefónica cerraron en positivo, con una subida en torno al 11%. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Telefónica? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Telefónica para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

