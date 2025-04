Las acciones de Tesla caen a doble dígito: ¿Es su valoración ahora atractiva?

Las acciones de Tesla experimentaron una fuerte caída el lunes, desplomándose más del 12 % y alcanzando un nuevo mínimo en 2025. Ahora han retrocedido a niveles no vistos desde el 24 de octubre, cuando registraron un alza de doble dígito tras los anuncios de Elon Musk sobre un fuerte aumento en las ventas de la empresa. Sin embargo, la compañía finalmente reportó solo un crecimiento marginal en sus beneficios del cuarto trimestre. La fuerte caída en el precio de las acciones de Tesla hoy, impulsada por una combinación de factores, ha llevado las pérdidas acumuladas del gigante de los vehículos eléctricos más allá del 40 % en lo que va del año, marcando un descenso significativo para una empresa que no solo forma parte del grupo de las Magnificent Seven, sino que también ha impulsado fuertes ganancias en Wall Street en 2024. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Si bien el detonante inmediato de la caída del lunes fue una venta masiva en el mercado en general, los problemas de Tesla van más allá de la volatilidad del mercado. La compañía enfrenta una serie de desafíos, entre ellos: Preocupaciones sobre la demanda: Los analistas están cada vez más preocupados por la desaceleración en la demanda de los modelos Model 3 y Model Y en mercados clave. Datos de registro débiles y previsiones de entrega revisadas por firmas como UBS y Redburn Atlantic apuntan a un posible problema de demanda. Se espera que esta debilidad se refleje en los resultados financieros del primer trimestre de 2025.

Los analistas están cada vez más preocupados por la desaceleración en la demanda de los modelos y en mercados clave. Datos de registro débiles y previsiones de entrega revisadas por firmas como y apuntan a un posible problema de demanda. Se espera que esta debilidad se refleje en los resultados financieros del primer trimestre de 2025. Competencia: Tesla enfrenta una creciente competencia de fabricantes tradicionales y nuevos actores en el sector de vehículos autónomos en China.

enfrenta una creciente competencia de fabricantes tradicionales y nuevos actores en el sector de vehículos autónomos en China. Controversia política: La participación de Elon Musk en asuntos políticos ha provocado protestas en múltiples ubicaciones de Tesla a nivel global, lo que podría afectar la percepción del consumidor y la imagen de la marca.

La participación de en asuntos políticos ha provocado protestas en múltiples ubicaciones de a nivel global, lo que podría afectar la percepción del consumidor y la imagen de la marca. Presiones financieras: Los analistas prevén presiones en el flujo de caja debido a un aumento en los inventarios y posibles sobrecostos derivados de aranceles sobre los vehículos importados desde México.

Los analistas prevén presiones en el flujo de caja debido a un aumento en los inventarios y posibles sobrecostos derivados de aranceles sobre los vehículos importados desde México. Cambio en el sentimiento de los inversores: Si bien las visiones a largo plazo sobre los robotaxis y los robots humanoides con inteligencia artificial siguen en pie, los analistas creen que estas oportunidades aún están lejos de materializarse y que la valoración actual de la empresa ya las tiene en cuenta. Firmas como UBS argumentan que la valoración es "demasiado alta".

Si bien las visiones a largo plazo sobre los y los robots humanoides con inteligencia artificial siguen en pie, los analistas creen que estas oportunidades aún están lejos de materializarse y que la valoración actual de la empresa ya las tiene en cuenta. Firmas como argumentan que la valoración es "demasiado alta". Perspectiva negativa de los analistas: El sentimiento en Wall Street se está volviendo cada vez más bajista. Empresas como UBS y Redburn Atlantic han reiterado recomendaciones de venta y han reducido significativamente sus objetivos de precio. Numerosas otras firmas también han ajustado sus previsiones a la baja. El panorama bajista se centra en la preocupación por la falta de catalizadores de crecimiento a corto plazo. Los analistas predicen otro año de crecimiento estancado en volumen a menos que se lancen nuevos modelos de vehículos. Las proyecciones para un automóvil por debajo de los 35.000 dólares, que podría llegar este año, ofrecen esperanzas de que la demanda de autos de la empresa pueda recuperarse. Las protestas en numerosas ubicaciones a nivel mundial han añadido otra capa de complejidad a las dificultades actuales de Tesla. Algunos analistas, como Wedbush, creen que la empresa está a punto de dar su mayor salto tecnológico hasta la fecha, mientras que otras firmas analíticas predicen que el precio de las acciones podría seguir cayendo aún más. Es importante señalar que la compañía ya no es tan costosa cuando se analiza desde la perspectiva del ratio Forward P/S. Curiosamente, incluso con precios de acción en torno a los 400 dólares, la empresa tenía un ratio de aproximadamente 10, lo que no es excesivamente alto para una empresa tecnológica. Como se vio en 2022, una desviación significativa del ratio Forward P/S respecto al promedio de 50 meses indicaba una sobreventa excesiva de la empresa. Actualmente, aún no es una acción barata, pero desde la perspectiva de valoración, comienza a verse cada vez más interesante. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. La marcada división de opiniones entre los analistas, que van desde una recomendación de "Compra Fuerte" hasta "Venta Fuerte", resalta la incertidumbre en torno al futuro de Tesla. El próximo informe de entregas de la empresa y los resultados del primer trimestre serán clave para determinar si puede revertir su actual trayectoria bajista. La empresa ha experimentado dos años de revisiones a la baja en sus previsiones de beneficios. En diciembre, hubo un aumento notable, seguido de una caída en la estimación del Forward EPS, aunque se mantiene en un nivel similar al del año anterior. En el corto plazo, la valoración de la empresa podría comenzar a parecer atractiva, aunque en este escenario de incertidumbre, es difícil esperar una mejora en las evaluaciones de los analistas respecto a los beneficios proyectados. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. Las acciones de la empresa están cayendo drásticamente, alcanzando sus niveles más bajos desde octubre. En ese momento, el sentimiento del mercado fue impulsado por la promesa de un crecimiento de ventas de Tesla a doble dígito. Actualmente, se está produciendo un ajuste en el precio ante las nuevas realidades. Sin embargo, parece que en el futuro cercano, la empresa podría volverse atractiva, considerando el mantenimiento del volumen de ventas en los niveles actuales. Fuente: xStation5.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.