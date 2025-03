Las acciones de Tesla caen tras los malos resultados en China

Los malos resultados en el mercado chino castigan a las acciones de Tesla (TSLA.US), que caen hoy un 7% y se posicionan dentro de la parte bajista del S&P 500. La empresa de Elon Musk está notando un notorio retroceso con respecto al año anterior y está viendo como BYD, uno de sus principales competidores en China, está ganando terreno dentro del mercado, lo que, unido a los aranceles de Trump, está afectando a su cotización. BYD aumenta sus ventas mientras Tesla las reduce Los resultados de ventas en China durante el mes de febrero han generado una gran preocupación entre los inversores de Tesla debido al aumento de la competencia en el sector y el auge de empresas locales como BYD. Las entregas de coches del fabricante estadounidense cayeron un 49% en comparación con el año anterior, alcanzando solo 30,688 vehículos, según datos publicados por la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China el martes por la noche. Esta cifra es significativamente inferior a los 63,238 vehículos enviados desde la fábrica de Tesla en Shanghái en enero. Por ello, aunque esta disminución podría atribuirse a la desaceleración provocada por las vacaciones del Año Nuevo Lunar, el dato es alarmante y muestra un claro debilitamiento de Tesla en China, el mercado automovilístico más grande del mundo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, la empresa china BYD, el principal competidor de Tesla en el país asiático, vendió más de 318,000 vehículos de pasajeros totalmente eléctricos e híbridos en el mismo período, lo que representa un aumento interanual del 161%. Los aranceles de Donald Trump lastran las acciones de Tesla Desde que Donald Trump confirmase el pasado mes de febrero los aranceles al 25% de las importaciones de acero, material clave para la fabricación de vehículos de combustión pero sobre todo en los vehículos eléctricos, las acciones de Tesla no han dejado de bajar. Ahora tras el anuncio de aranceles del 25% al sector del automóvil, Tesla se enfrenta a problemas relacionados con los precios de sus vehículos. Aún se desconoce como los aranceles afectan al precio y la competitividad de los coches americanos en comparación con sus competidores a nivel mundial. No obstante, es evidente que el impacto será considerable en los resultados de la empresa que muestra caídas en sus ventas y en sus cotizaciones en lo que va de año. En términos de ingresos, actualmente Estados Unidos representa el 48.9% de los ingresos de Tesla, mientras que Asia contribuye con el 21.4% y el resto del mundo con el 29.7%. A pesar de no conocer la respuesta final de China y el resto del mundo a los aranceles de Trump, se espera que se produzca una respuesta contundente; lo que podría reducir aún más el poder de mercado de la empresa americana en el continente asiático. Cantidad de ventas mensuales de Tesla en Shangái Fuente: Analistas de XTB ¿Cómo comprar acciones de Tesla? Fuente: Analistas de XTB Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Tesla para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

