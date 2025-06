Las acciones de Tesla anticipan la llegada del robotaxi

Las acciones de Tesla presentan un aumento del 1,7% en el pre mercado antes del inicio de la última sesión de la semana, lo que las llevaría a alcanzar una cotización de 327,4 dólares en la apertura del mercado americano, a las 15:30 horas. Los motivos de este aumento podrían estar relacionados con próximo gran anuncio de la compañía: la presentación de su esperado robotaxi, que podría impulsar las acciones de la empresa tras semanas de conflicto.

Los robotaxis, más cerca que nunca pero a distancia Los robotaxis, los coches autónomos anunciados por Tesla el pasado mes de octubre, están cerca de convertirse en una realidad. Tras retrasar su lanzamiento, previsto para este 12 de junio, por motivos de seguridad, parece que por fin verán la luz este domingo 22 de junio, tal y como anunció el propio CEO de la compañía, Elon Musk, la semana pasada a través de su perfil en la red social X. El lanzamiento será pequeño, con un número limitado de autos y operadores humanos listos para intervenir si los taxis autónomos tienen problemas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El lanzamiento del robotaxi llega poco después de que saliera a la luz un vídeo en el que se pueden visualizar al primer vehículo autónomo de la compañía circulando, sin conductor, por las calles de Austin, Texas. En concreto, el vídeo, publicado en redes sociales y compartido por el propio Elon Musk en su perfil de Twitter, muestra un Model Y negro sin conductor, y con la palabra robotaxi escrita en él, maniobrando en el cruce de una calle, seguido de un Model Y de color blanco con varios operarios. El vídeo no tardó en captar la atención de los usuarios de X, que no tardaron en interactuar con el magnate a través de sus perfiles sociales. Precisamente, en respuesta a uno de estos usuarios, Elon Musk reveló la semana pasada que el lanzamiento del robotaxi estaba previsto para este domingo, aunque moderó las expectativas al señalar que la fecha era “tentativa” y que podría cambiar por motivos de seguridad. “Estamos siendo muy paranoicos con la seguridad, así que la fecha podría cambiar”, declaró el magnate, que sí aseguró que el día 28 de junio sería la fecha en la que el primer robotaxi de Tesla realizará su primer viaje desde “el final de la línea de producción de la fábrica a la casa del cliente”. Pese a la cautela inicial, todo parece indicar que este domingo el lanzamiento del robotaxi será, por fin, una realidad. Las pruebas de este esperado vehículo comenzarán, según lo previsto, con una pequeña flota de entre 10 y 20 vehículos Model Y, limitados a áreas geográficas específicas y bajo supervisión remota, un despliegue más conservador contrasta con las expectativas de una entrada más disruptiva. A nivel regulatorio, Tesla continúa bajo la supervisión de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), que ha solicitado información detallada sobre el desempeño del sistema Full Self-Driving (FSD), especialmente en condiciones adversas. Esta supervisión constante introduce una capa adicional de incertidumbre en torno a la viabilidad a corto plazo del proyecto. El robotaxi, una oportunidad para Tesla A pesar de la expectación que genera el robotaxi, la compañía de automóviles se ha visto envuelta en numerosos conflictos durante lo que va de año que han afectado a su cotización. Desde la caída de sus ventas a nivel mundial, el posicionamiento político de su CEO, hasta el reciente conflicto y reconciliación de Elon Musk con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Tesla ha vivido un año complicado en el que ha llegado a anotarse importantes caídas en Bolsa y en el que ha visto como uno de sus principales competidores, BYD, ha empezado a ganarle cuota de mercado. En este escenario, el robotaxi representa una oportunidad histórica para Tesla de reinventarse no solo como fabricante de automóviles eléctricos, sino como líder en inteligencia artificial y robótica aplicada a la movilidad. De concretarse con éxito los hitos anunciados, la empresa podría sentar las bases para una revalorización sostenida de sus acciones, que actualmente rondan los 322 dólares por acción y podrían abrir la sesión con una notoria subida, tal y como apuntan los futuros. Aun así, y pese a los indicios positivos registrados en la jornada de hoy, las acciones de Tesla cotizan en negativo en el acumulado del año, con una caída del 15% que pone de manifiesto el tumultuoso año que ha vivido la compañía y que las mantiene lejos de los máximos históricos alcanzados en diciembre de 2024, cuando llegaron a situarse en los 480 dólares por acción. La llegada del robotaxi podría ser el aliciente para que las acciones de Tesla inicien su recuperación y para que la compañía pueda recuperar la confianza de los inversores. ¿Cómo comprar acciones de Tesla? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Tesla (TSLA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

