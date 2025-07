Las acciones de Tesla repuntan, pero persisten las dudas

Las acciones de Tesla registran un rebote del 4% este martes, recuperando parcialmente las fuertes pérdidas sufridas en la sesión anterior. La volatilidad reciente estuvo marcada por un intercambio de declaraciones entre Elon Musk y Donald Trump, en el que el presidente de Estados Unidos sugirió eliminar cualquier tipo de apoyo gubernamental a las empresas vinculadas al magnate. Esta tensión política provocó un desplome en el valor bursátil de la compañía. Ventas por debajo del año anterior, aunque superan las previsiones Tesla informó una caída en sus entregas globales por segundo trimestre consecutivo, intensificando las preocupaciones sobre su capacidad de crecimiento a corto plazo. La compañía entregó 384.122 vehículos en el segundo trimestre, lo que representa una disminución del 13% interanual. Para cumplir con sus objetivos anuales, Tesla necesitaría ahora producir y entregar casi 110.000 vehículos adicionales en la segunda mitad del año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Pese al retroceso, las cifras fueron mejores de lo esperado por algunos analistas, que anticipaban caídas superiores al 20%. Sin embargo, los datos contrastan con las declaraciones de Elon Musk en mayo, cuando aseguró que el negocio automotriz de Tesla ya se había estabilizado. Riesgos adicionales: recorte de incentivos y clima geopolítico El panorama podría complicarse aún más si el Congreso aprueba el nuevo paquete de gasto federal, el cual contempla la eliminación de incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos. Esta medida tendría un impacto directo sobre la demanda y, por tanto, sobre las acciones de Tesla, en un momento ya sensible para la compañía. Varios factores han influido en la desaceleración del crecimiento de Tesla durante este año. Las posturas políticas de Musk han generado rechazo entre ciertos consumidores, mientras que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos han enfriado el entusiasmo por los productos estadounidenses en el mercado asiático. A ello se suma la caída sostenida en los precios del petróleo, que vuelve más atractivos a los vehículos de combustión frente a los eléctricos.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.