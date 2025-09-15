Elon Musk reafirma su apuesta por Tesla. El magnate y CEO de la compañía ha comprado acciones de Tesla por primera vez desde 2020, en un movimiento que pone de manifiesto su confianza por el futuro de la empresa en un año turbulento marcado por las controversias de inicio de año y su apuesta por los robotaxis. En estos momentos, las acciones de Tesla se anotan una subida de más del 5%, posicionándose entre las más alcistas del Nasdaq 100 en los primeros compases de la sesión de este lunes.

Elon Musk compra nuevas acciones de Tesla

En concreto, Elon Musk ha comprado acciones de Tesla por valor de 1.000 millones de dólares a través de un fideicomiso revocable. La operación, concretada en varias transacciones recientes, llega en paralelo a la propuesta de un nuevo paquete retributivo que premiaría al empresario con beneficios extraordinarios si cumple con los exigentes objetivos fijados para la compañía.

Este paquete, aprobado la semana pasada por la junta directiva de la compañía, recoge que el magnate podría llegar a cobrar 900.000 millones de dólares si el valor bursátil de Tesla se multiplica por ocho durante la próxima década. De cumplirse, la compañía, que ahora mismo está valorada en unos 1,1 billones de dólares, alcanzaría los 8,5 billones. Además, el paquete especifica que Musk, quien también dirige SpaceX o Neuralink, deberá permanecer en Tesla durante un mínimo de 10 años y que las ganancias de la firma tendrán que multiplicarse por 24, entre otros.

La propuesta, eso sí, tendrá que ser aceptada por los inversores en la junta anual de la compañía, prevista para el próximo 6 de noviembre.

Las acciones de Tesla recuperan el terreno perdido

Las acciones de Tesla, que en los primeros meses de año llegaron a perder más de un 40% de su valor por las controversias alrededor de su CEO y la creciente competencia de BYD tanto en China como Europa, han recuperado el terreno perdido a pesar de las dificultades que está atravesando el sector del automóvil. Los ojos del mercado están puestos en el futuro desempeño de las nuevas apuestas como los robotaxis o los robots humanoides Optimus que pretende implementar Elon Musk en el mercado. Tesla siempre se ha caracterizado por implementar tecnología de vanguardia y por ser pionera en los lanzamientos de sus soluciones revolucionarias al mercado. Ahora queda comprobar si el mercado está preparado para aceptar estos avances.

El contexto, sin embargo, no es sencillo. El sector del automóvil atraviesa una etapa de debilidad y Tesla se ha visto afectada por la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos en algunos mercados clave. Por ello, Tesla busca diversificar sus fuentes de ingresos y liderar nuevas áreas de la tecnología.

Las acciones de Tesla avanzan un 10% en lo que va de año y se anotan una subida del 20% en la última semana.

