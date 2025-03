Las acciones de Tesla siguen cayendo

Las acciones de Tesla (TSLA.US) están pasando por un momento difícil. No solo han caído casi un 52% desde su máximo histórico en diciembre de 2024, sino que además han bajado un 3,5% adicional antes de la apertura del mercado europeo hoy, debido a informes que indican que los competidores chinos están tomando cada vez más la iniciativa en el mercado de vehículos eléctricos. Según informó CNBC, Zeekr, el competidor de Elon Musk, introducirá un sistema avanzado de asistencia a la conducción de forma gratuita, lo que podría afectar aún más su "ventaja competitiva" en el mercado asiático. Elon Musk lastra la popularidad de Tesla Oppenheimer señala que los fundamentos de Tesla se están debilitando, ya que los consumidores están reaccionando negativamente a las políticas de Elon Musk y a las menores expectativas de ventas para 2025. La empresa ve avances mixtos en autonomía e inteligencia artificial y duda de que Tesla pueda atraer a compradores conservadores debido a la idoneidad de sus productos y a una débil red de servicio. La fuga de talento y la salida de líderes clave están aumentando la preocupación sobre Tesla. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por su parte, la empresa china Xiaomi informó hoy un aumento de casi el 50% en sus ingresos del cuarto trimestre, superando las estimaciones de los analistas, y elevó su objetivo de entregas de vehículos eléctricos para 2025 a 350.000 unidades. Cabe recordar que en 2024 la compañía entregó solo 135.000 autos SU7, lo que demuestra el dinámico desarrollo de este sector de negocio. Cotización de las acciones de Tesla Source: Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.