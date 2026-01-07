Las acciones de Thyssenkrupp AG suben un 5% 📈

Las acciones de Thyssenkrupp AG (TKA.DE), e conglomerado industrial alemán conocido por su producción de acero, componentes de automoción y tecnología industrial, suben hoy casi un 5% en bolsa tras darse a conocer unos informes que apuntan a que finalmente podría estar cerca de una venta histórica de su unidad siderúrgica en dificultades.

Thyssenkrupp podría vender el control de su división Steel Europe

Según Reuters, Thyssenkrupp está considerando transferir gradualmente el control de Thyssenkrupp Steel Europe al grupo indio Jindal Steel International, primero con una participación del 60% y posteriormente con el resto. Este modelo de transacción podría resolver finalmente las complicaciones que se han prolongado durante años en relación con aproximadamente 2.500 millones de euros en compromisos por pensiones, que bloquearon los intentos anteriores de venta. A juicio de los inversores, esto indica que la sucesión podría ser más realista que nunca. Para Jindal Steel, esta sería una apuesta audaz hacia el mercado europeo tras su reciente adquisición de la empresa checa Vitkovice Steel.

Las nuevas recomendaciones de Deutsche Bank sobre su filial, Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE), han impulsado aún más la confianza en el grupo. Los analistas elevaron su recomendación de "mantener" a "comprar", lo que indica que la actividad de la compañía se acerca a un mínimo del mercado y que los niveles de precios actuales podrían ofrecer un punto de entrada atractivo. Aunque el precio objetivo se redujo de 12€ a 11€, el analista Michael Kuhn enfatizó que Nucera mantiene fundamentos sólidos y se prepara para un nuevo ciclo de crecimiento en el sector de las energías renovables.

Las acciones de Thyssenkrupp se disparan en Bolsa

A raíz de esta información, las acciones de Thyssenkrupp suben hoy, ya que el mercado comienza a creer que la compañía se acerca a un punto en el que sus mayores problemas ya habrán quedado atrás. Un menor enfoque en el acero y un mayor énfasis en segmentos de alto margen, desde la tecnología industrial hasta el hidrógeno verde, podrían fortalecer la posición financiera de esta reconocida marca industrial alemana.

Las acciones de Thyssenkrupp han superado las medias móviles exponenciales de 50 y 100 días, lo que podría indicar que la acción ha retomado su tendencia alcista a largo plazo. Sin embargo, cabe recordar que las últimas sesiones han sido más volátiles para la compañía, lo que podría incrementar las fluctuaciones de precios (el RSI de la media de 14 días se acerca a los 70 puntos). Fuente: xStation