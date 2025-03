Las acciones de Ubisfot suben más de un 8%

Las acciones de Ubisoft suben más de un 8% tras anunciar la creación de una nueva filial que agrupará sus franquicias más exitosas: Assassin's Creed, Far Cry y Tom Clancy's Rainbow Six. Esta nueva entidad está valorada en aproximadamente 4.000 millones de euros y busca consolidar el desarrollo y crecimiento de estas marcas icónicas.

Tencent apuesta por Ubisoft La empresa china Tencent Holdings Ltd. ha decidido invertir 1.160 millones de euros para adquirir una participación del 25% en esta filial. A cambio, la nueva entidad tendrá licencias exclusivas sobre la propiedad intelectual de los juegos, lo que permitirá a Ubisoft generar ingresos adicionales mediante regalías. Este movimiento no solo fortalece el balance financiero de Ubisoft, reduciendo significativamente su deuda neta consolidada, sino que también marca un nuevo capítulo en su historia. Según Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, esta estrategia permitirá a la compañía ser más ágil y ambiciosa, mientras acelera la transformación del grupo y fomenta el crecimiento de franquicias seleccionadas. En lo que llevamos de año, las acciones de Ubisoft acumulan una subida de más del 8,80%.

