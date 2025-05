Las acciones de UPS (UPS.US) han subido un 4,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que el gigante de la entrega de paquetes presentara unos resultados mejores de lo esperado y retirara su orientación financiera para todo el año en medio de la incertidumbre económica creada por las políticas arancelarias del presidente Donald Trump. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados del primer trimestre de UPS UPS reportó ganancias ajustadas de 1,49 dólares por acción en el primer trimestre, un 4,2% más que los 1,43 dólares por acción del año anterior y por encima de la estimación de los analistas de 1,40 dólares. Los ingresos disminuyeron ligeramente un 0,9%, hasta los 21.500 millones de dólares, pero aun así superaron la previsión de 21.020 millones de dólares. El beneficio operativo consolidado aumentó un 3,3%, hasta los 1.700 millones de dólares, en comparación con el primer trimestre de 2024. Ingresos vs. Estimaciones. Fuente: Bloomberg L.P. Resultados dispares El segmento de paquetería estadounidense de la compañía registró un aumento de ingresos del 1,6%, alcanzando los 14.460 millones de dólares, superando los 14.200 millones de dólares estimados. Los ingresos por paquetería internacional también crecieron un 2,7%, alcanzando los 4.370 millones de dólares, superando las expectativas de 4.270 millones de dólares. Sin embargo, los ingresos de Soluciones para la cadena de suministro disminuyeron significativamente, cayendo un 16%, hasta los 2.710 millones de dólares. UPS retira sus prrevisiones para 2025 UPS retiró su pronóstico anterior para 2025, que proyectaba ingresos de aproximadamente 89.000 millones de dólares y un margen operativo anual de alrededor del 10,8%, debido a la "incertidumbre macroeconómica actual". Esta decisión pone de manifiesto la preocupación generalizada en el sector empresarial estadounidense tras los anuncios de la administración Trump sobre la imposición de grandes aranceles a las importaciones, que han llevado a otras compañías, como American Airlines y Skechers, a retirar sus pronósticos. "Como líder de confianza en logística global, aprovecharemos nuestra red integrada y nuestra experiencia comercial para ayudar a nuestros clientes a adaptarse a un entorno comercial cambiante", declaró Carol Tomé, directora ejecutiva de UPS. "Además, las medidas que estamos tomando para reconfigurar nuestra red y reducir los costos en toda nuestra empresa son sumamente oportunas. El entorno macroeconómico puede ser incierto, pero con nuestras acciones, emergeremos como un UPS aún más fuerte y ágil". Cotización de las acciones de UPS Las acciones de UPS cotizan por debajo de la media móvil simple (SMA) de 30 días. Los inversores alcistas intentarán recuperar este nivel, con el próximo objetivo en la SMA de 50 días, cerca de los 109,29 $. Mientras tanto, es probable que los inversores bajistas vuelvan a probar los mínimos recientes. El RSI está formando una divergencia alcista con máximos más altos, mientras que el MACD se está ampliando tras un cruce alcista. En el acumulado del año, las acciones de UPS acumulan una caída de más del 20%. Fuente: xStation5

