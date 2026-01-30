Visa y Mastercard, las compañías que lideran uno de los duopolios más grandes del planeta, presentaron ayer unos resultados sólidos que superaron las expectativas del mercado y provocaron subidas iniciales en sus acciones. Sin embargo, hoy ambas cotizan en negativo antes de la apertura, lo que abre la puerta a una pregunta clave: ¿qué podemos esperar de estos valores?

Dinámica de los valores y modelo de negocio de Visa y Mastercard

De forma sencilla, el modelo de negocio de Visa y Mastercard consiste en ser la principal plataforma de transacciones de pago del mundo, cobrando comisiones por cada operación procesada. Además, ofrecen servicios tecnológicos vinculados a estas transacciones y están expandiéndose en mercados emergentes.

Cualquier tarjeta de crédito que utilizamos en el día a día suele pertenecer a una de estas dos compañías, lo que confirma su posición como duopolio global. Sus ingresos dependen directamente del estado de la economía y del consumo.

Actualmente, ambos valores atraviesan una fase de consolidación. La falta de grandes catalizadores macroeconómicos y la incertidumbre política y económica han limitado su desempeño. En lo que va de año, las acciones de Visa caen un 5%, mientras que Mastercard retrocede un 4%.

Lo más llamativo es que, pese a haber superado expectativas durante los últimos cuatro trimestres, las acciones permanecen prácticamente planas en los últimos doce meses. Esto lleva a preguntarse: ¿qué está frenando a estos gigantes y por qué no suben más?

Resultados de Visa y Mastercard

Si analizamos el comportamiento de ambas acciones durante la sesión de ayer, encontramos un patrón similar: tras presentar resultados mejores de lo esperado, los títulos cayeron inicialmente, pero luego rebotaron y cerraron en positivo. En concreto, las acciones de Visa terminaron con una subida del 1,47%, mientras que las Mastercard se revalorizaron un 4,29%. Sin embargo, hoy ambas se encuentran un 1% en negativo antes de la apertura, lo que refleja cierta ambigüedad entre los inversores de cara al inicio de la sesión.

Ambas compañías superaron expectativas en las tres métricas clave que siguen los inversores: ingresos totales, beneficio por acción y beneficio neto.

La diferencia es que Mastercard muestra un crecimiento ligeramente más acelerado en los últimos trimestres, mientras que Visa mantiene un crecimiento más estable. Esto se explica porque Mastercard tiene un tamaño menor y, por tanto, más facilidad para crecer y reflejar ese crecimiento en su cotización.

Además, Mastercard ha recibido un impulso adicional por parte de las casas de análisis. Goldman Sachs ha elevado su precio objetivo de 710 a 739 dólares, y Wells Fargo lo ha aumentado de 660 a 668 dólares, lo que añade optimismo sobre su evolución futura.

Comparativa Visa vs. Mastercard

Aunque ambas compañías operan en el mismo sector y ofrecen servicios muy similares, sus estrategias presentan matices distintos.

Visa prioriza el volumen: busca estar presente en el mayor número posible de comercios y transacciones, maximizando escala y eficiencia en su infraestructura de pagos.

busca estar presente en el mayor número posible de comercios y transacciones, maximizando escala y eficiencia en su infraestructura de pagos. Mastercard, en cambio, apuesta por una estrategia más diversificada, ampliando su oferta de servicios tecnológicos y reduciendo su dependencia de las comisiones por procesamiento.

En términos de diversificación geográfica, ambas compañías generan aproximadamente un 40% de sus ingresos en Estados Unidos y un 60% en el resto del mundo. Adicionalmente en términos de tamaño del valor, Visa mantiene una capitalización de mercado superior a la de Mastercard.

Un termómetro de la economía

Los resultados de Visa y Mastercard vuelven a situar al sector de pagos como uno de los mejores indicadores adelantados de la economía global. Su enorme diversificación y el crecimiento constante en transacciones reflejan la salud del consumo mundial.

Los analistas suelen fijarse en los ingresos por regiones, especialmente en Estados Unidos, para evaluar el comportamiento del consumidor y compararlo con datos históricos.

El crecimiento sólido en pagos domésticos y, sobre todo, en transacciones transfronterizas impulsadas por el turismo y el comercio internacional, sugiere que la actividad económica global mantiene un ritmo estable pese al entorno de tipos elevados.

En definitiva, los resultados de Visa y Mastercard ofrecen pistas claras sobre la salud general de la economía.

